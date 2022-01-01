Овечкин забил в бутсах Тотти, Егор Крид спел в свой день рождения. Это самый яркий товарняк русского клуба – «Динамо» против блогеров «Амкала»

Новый сезон РПЛ стартует в начале июля, и клубы продолжают подготовку к нему. У «Динамо» 25 июня случился самый необычный товарищеский матч. Соперник – команда блогеров «Амкал». И «Динамо» из этого матча устроило настоящее шоу.
Что было вокруг этой встречи
Несколько моментов:
1. «Динамо» организовало классный матчдэй перед этой встречей. Программу открывала Карина Истомина со своим диджейским сетом.
2. Дальше на сцене выступал Егор Крид. В день матча ему исполнилось 28 лет. Крид исполнил несколько своих треков, покачал толпу, поблагодарил фанатов и родителей, которые пришли на стадион, и пожелал все хорошего вечера и следовать за мечтой. После матча рассказывал, что ему понравилась атмосфера, и жалел, что «Амкал» не забил.
3. На трибунах было много звезд. Вот небольшой список: Филипп Киркоров, Евгения Медведева, Клава Кока, Эльдар Джарахов и другие звезды.
4. Трибуны были заполнены на половину. Если быть точнее, то 15 тысяч человек пришли на встрече (это рекорд для всего медийного футбола). «Динамо» транслировало матч и шоу вокруг в официальной группе вк.
4. А еще «Динамо» подготовилось: выкатило полный обзор по «Амкалу» перед этим матчем.
Что было в этом матче
Несмотря на очень формальный статус матча, «Динамо» вышло почти основным составом. Главное изменение – появление Александра Овечкина под третьим номером (под этим же номером когда-то в футбольном «Динамо» играл его отец) и с капитанской повязкой. Он подписал контракт с клубом на один матч.
Что интересного было с Овечкиным в этой встрече:
- Вышел в бутах, которые обычно носил Франческо Тотти;
- Самый мощный момент – Овечкин вынес в столкновении игрока «Амкала» Майка Крапивникова. Тот перед началом встречи в соцсетях спрашивал аудиторию, сделать ли силовой на Овечкине;
- Отыграл 12 минут. На 11-й забил гол и отпраздновал его в стиле Роналду;
- Его заменил Даниил Фомин – ему Овечкин и отдал голевую передачу.
В перерыве Овечкин пришел на интервью: «Ну, мечта сбылась – забить гол. Был еще один момент, нужно было бить, но пытался найти на Смолова. Я получил удовольствие, кайф. А вот силовой прием – тут хоккейная ситуация. Игрой доволен. Йоканович сказал: получай удовольствие. Вот и все. Сыграй пару раз в тело – сыграл». Тюкавин этот гол проанализировал так: «На пятачок скинули, а он в своем стиле».
В остальном: «Динамо» уверенно обыграло «Амкал» 5:0, хоть и формальные гости периодически сопротивлялись сопротивлялись. Пару раз случилась столкновения. Например, когда Макаров наступил на соперника – и капитан «Амкала» пошел разбираться.
А вот момент с разборкой:
Гладышев забил в девятку из-за пределов штрафной. Тюкавин забил ножницами. Общий счет – 5:0.