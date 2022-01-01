Овечкин забил в бутсах Тотти, Егор Крид спел в свой день рождения. Это самый яркий товарняк русского клуба – «Динамо» против блогеров «Амкала»

На трибунах было больше 15 тысяч зрителей.

Новый сезон РПЛ стартует в начале июля, и клубы продолжают подготовку к нему. У «Динамо» 25 июня случился самый необычный товарищеский матч. Соперник – команда блогеров «Амкал». И «Динамо» из этого матча устроило настоящее шоу.

Что было вокруг этой встречи

Несколько моментов:

1. «Динамо» организовало классный матчдэй перед этой встречей. Программу открывала Карина Истомина со своим диджейским сетом.

2. Дальше на сцене выступал Егор Крид. В день матча ему исполнилось 28 лет. Крид исполнил несколько своих треков, покачал толпу, поблагодарил фанатов и родителей, которые пришли на стадион, и пожелал все хорошего вечера и следовать за мечтой. После матча рассказывал, что ему понравилась атмосфера, и жалел, что «Амкал» не забил.

3. На трибунах было много звезд. Вот небольшой список: Филипп Киркоров, Евгения Медведева, Клава Кока, Эльдар Джарахов и другие звезды.

4. Трибуны были заполнены на половину. Если быть точнее, то 15 тысяч человек пришли на встрече (это рекорд для всего медийного футбола). «Динамо» транслировало матч и шоу вокруг в официальной группе вк.

4. А еще «Динамо» подготовилось: выкатило полный обзор по «Амкалу» перед этим матчем.

Что было в этом матче

Несмотря на очень формальный статус матча, «Динамо» вышло почти основным составом. Главное изменение – появление Александра Овечкина под третьим номером (под этим же номером когда-то в футбольном «Динамо» играл его отец) и с капитанской повязкой. Он подписал контракт с клубом на один матч.

Что интересного было с Овечкиным в этой встрече:

Вышел в бутах, которые обычно носил Франческо Тотти;

Самый мощный момент – Овечкин вынес в столкновении игрока «Амкала» Майка Крапивникова. Тот перед началом встречи в соцсетях спрашивал аудиторию, сделать ли силовой на Овечкине;

Отыграл 12 минут. На 11-й забил гол и отпраздновал его в стиле Роналду;

Его заменил Даниил Фомин – ему Овечкин и отдал голевую передачу.

В перерыве Овечкин пришел на интервью: «Ну, мечта сбылась – забить гол. Был еще один момент, нужно было бить, но пытался найти на Смолова. Я получил удовольствие, кайф. А вот силовой прием – тут хоккейная ситуация. Игрой доволен. Йоканович сказал: получай удовольствие. Вот и все. Сыграй пару раз в тело – сыграл». Тюкавин этот гол проанализировал так: «На пятачок скинули, а он в своем стиле».

В остальном: «Динамо» уверенно обыграло «Амкал» 5:0, хоть и формальные гости периодически сопротивлялись сопротивлялись. Пару раз случилась столкновения. Например, когда Макаров наступил на соперника – и капитан «Амкала» пошел разбираться.

А вот момент с разборкой:

Гладышев забил в девятку из-за пределов штрафной. Тюкавин забил ножницами. Общий счет – 5:0.