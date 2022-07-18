Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

Скоро будет второй сезон.

У нас на «Бомбардире» есть отдельный тег «Медиафутбол», в котором мы собираем главные новости, связанные с ним. Его придумали много лет назад фиферы, а теперь активно развивает Медиалига. Но что это такое? И почему в ваших лентах это все чаще появляется?

Кто и зачем это создал

Знакомьтесь, автор Медиалиги – бизнесмен Николай Осипов. Он давно занимается спортивным менеджментом и даже основал футбольные академии в Китае и агентство в США. В интервью Sports.ru Осипов говорил, что еще полгода назад не задумывал никакого футбольного проекта, но восприятие перевернул игрок Даниил Крапивников. Он выступал тогда за «На Спорте» и однажды пришел к Осипову с просьбой организовать его переезд в США.

У Осипова появился ряд проблем, которые познакомили его с индустрией и подтолкнули к желанию организовать большой проект. В первом сезоне он ушел в минус (даже тратил свои деньги), потому что у Медиалиги отвалились почти все спонсоры. 15 июля «Спорт-Экспресс» выпустил с ним большое интервью, в котором Осипов сказал: титульного спонсора нет пока что и на второй сезон.

Вот большая цитата – о том, как живут команды в Медиалиге:

«Мы не берем взносов, не требуем от команд какой-то материальной компенсации выездов на матчи в других городах, поборов за судейские бригады, которые их обслуживают. Точно так же, как не просим у них деньги за фотографа, который их снимает (и им же фотографии отдает). То есть здесь взаимовыгодная история: мы даем ребятам площадку и контент – они нам дают своих болельщиков. Плюс, надеюсь, общая история лиги дает нам болельщиков. Зрители получают качественную историю в лице лиги, в лице команд, картинки, интересных задумок и идей, а мы можем компенсировать это посредством партнерства с кем-то, кто готов за это заплатить».

Какой формат у Медиалиги

В первом сезоне было 10 команд. Они играли по следующей системе:

Сначала идет чемпионат из 9 туров;

Топ-8 попадают в плей-офф.

Во втором сезоне будет больше клубов – и Осипов пообещал это лично. Он говорил:

«Мне показалось, что это можно сделать с помощью чемпионата, который бы шел какое-то длительное время, но не 8-9 месяцев. Во-первых, это все равно некий шоу-продукт. Во-вторых, в составах много людей, занимающихся другими профессиями, а не футболом. В итоге решили: два или два с половиной месяца, если команда достигает финала. Но чемпионат будет проходить дважды в год – весной и осенью».

Какие у медиафутбола есть интересные фишки, которые отличают его от привычных лиг

Медиалига прямо сейчас – это огромная популярность не только на стадионе (11 тысяч на финале на «ВТБ Арене»), но и в соцсетях. Полуфинал 2Drots – «На Спорте» смотрели в лайве 127 тысяч человек.

И при этом Медиалига заботится о качестве и новаторстве турнира. Есть куча важных особенностей:

Она организовала отличный показ матчей. Сейчас у нее 12 камер плюс коптер, а трансляциями занимаются люди с «Матч ТВ»: «Наш генеральный продюсер съемки – Артем Галкин. Человек, который снимал Олимпиады, главный продюсер баскетбола на «Матче», он снимает Евролигу, Единую Лигу ВТБ. Монтажеры, операторы, режиссеры повторов – это специалисты, которые отработали чемпионат мира в России и должны были работать на финале Лиги чемпионов в Питере».Кстати, Осипов говорил, что съемочный день обходится в 1,5-2 млн рублей;

Судьи носили на себе микрофоны;

Игроки били послематчевые булиты (как в системе МЛС в 1980-х);

Кстати, интересен сам процесс. По жребию определяются, что бьют игроки: пенальти или буллиты. У каждой новой пары собственный жребий;

Есть скандальные пресс-конференции и высокий уровень конфликтности в целом. Но Осипов говорил, что нормально относится к этому: «У нас уровень скандала высокий, а уровень футбола тоже немаленький. Насколько мне кажется. Кто это говорит, наверное, нас не смотрит».

Во втором сезоне появится оглашение решений арбитра на весь стадион. Плюс некоторые игроки будут оснащены специальными устройствами для дополнительного ракурса показа. Осипов рассказывает: «Только в виде шеврона [оно будет существовать], у которого есть два микрофона и встроенная камера. Ты можешь спокойно играть с ним в футбол, даже принимать мяч на грудь. Я очень жду этого кадра, когда летит мяч на камеру, которая на груди, а он принимает».

Три самые интересные команды и чем они интересны

Здесь выделим такие коллективы.

Первый – «БроукБойз». Появился за две недели – его собрали Райзен и спортивный журналист Дмитрий Егоров, которые за это время убедили спонсоров. У «Броуков» было много бывших видных игроков РПЛ: Сергей Давыдов, Виталий Дьяков, Антон Соснин и Георгий Тигиев. И здесь есть цепочка, которая объясняет их появление.

Первым из профи появился Давыдов. Доктор команды Александр Тутов (который сейчас обсуждает появление в клубе Евгения Плющенко) пригласил Дьякова. Тот – Соснина. Еще Дьяков поучаствовал в приглашении Тигиева, которого уговаривали несколько месяцев.

А еще привлекает идеология коллектива: «Нас не сломать – мы и так поломаны». Эту кричалку игроки часто поют в раздевалке.

Второй – 2Drots. Возможно, самая обожаемая команда Медиалиги, которую любят больше, чем «Амкал» (он-то точно у всех на слуху – и эта та самая команда, которая играла с «Динамо»). Об этом говорят и цифры. У создателя «Амкала» Германа 2,79 млн подписчиков на ютубе, у 2Drots – 3,28 млн.

И это победители турнира – в финале они обыграли Basement 4:0. Есть и невероятно красивые голы. Зацените все голы, особенно – мяч Кутуза ударом через себя во втором тайме:

Третий – «На Спорте». Возможно, самая ненавидимая команда Медиалиги. И одна из самых богатых (если не самая). Ее продвижением много занимался рэпер T-Killah, а позже медийного веса добавил бывший футболист Дмитрий Тарасов. Их тренирует 4 раза в неделю тренирует Сослан Гатагов, который часто не очень корректно разговаривает с соперниками и извиняется за это. Еще Гатагов часто угрожал оппонентом высоким прессингом, что стало локальным мемом.

Шесть звезд, которые делали первый сезон Медиалиги

1. Т-Killah. Капитан «На Спорте», который, как мы уже писали, продвигает команду. Один из самых ярких моментов – оформил хет-трик в ворота «Матч ТВ» в свой день рождения.

2. Сергей Давыдов. Лидер «Броуков», который, как оказалось, с первых дней хотел уйти из команды. Стал звездой и в итоге действительно ушел.

3. Георгий Тигиев. Изначально думал, что команды играют на уменьшенном варианте поля и в формате 8 на 8. В итоге понял, что ошибся, быстро стал своим у «Броуков» и вообще говорил, что готов посещать тренировки. После завершения сезона Тигиев ушел из «БроукБойз».

4. Виталий Дьяков. Сначала просто поддерживал форму, а потом проникся «Броуками», привел игроков, получил прозвище «Лорд» и начал колепать голы (некоторые были особенно великолепными – со штрафных). В итоге ушел из «БроукБойз», хотя изначально лично анонсировал какой-то трансфер. Как оказалось, свой уход.

5. Володя XXL. Один из самых ярких персонажей Медиалиги – здорово тащил «На Спорте». А еще он жаловался на качество поля на стадионе «Луч», где проходят матчи турнира, и требовал его перестелить. Он даже обвинял организаторов, что им плевать на здоровье игроков.

6. Игорь Сильченко. Звезда «Арта» (в обычной жизни – актер). Он играл на воротах, когда команде это было особенно нужно, и оформил покер в четвертьфинале плей-офф Медиалиги.

Новые команды и звезды, которые появятся дальше

Сейчас нет точных данных по числу команд, которые выступят во втором сезоне Медиалиге. По неподтвержденной информации, их будет 18.

Уже точно одним из участников будет клуб «Бей Беги». Его создали Георгий Джикия и Александр Соболев. Пресс-атташе будет Леонид Трахтенберг, который занимал аналогичную должность в «Спартаке». А «Бей Беги» уже привлек ряд звезд: Дмитрий Ятченко (выступал за «Крылья Советов», «Ахмат» и другие клубы), актер Алексей Маклаков, рэпер ST, Тарас Бурлак.

Другой новичок – Fight Nights. Это клуб одноименного промоушена, а его президент Камил Гаджиев уже сообщил, что будет приглашать хоккеистов и футболистов. Еще один новичок – ФК «Катюша», тренером которого будет Александр Мостовой. В составе «Катюши» будут играть олимпийский чемпион по гимнастике Артур Далалоян, чемпионка мира по пляжному футболу Анастасия Савина, Джиган, Натан, актеры и блогеры.

В новом сезоне Медиалиги сыграет команда Василия Уткина «Эгриси». Николай Осипов сказал, что еще выступит коллектив из Бразилии, команда Medium Quality (амбассадоры – комик Денис Дорохов и участники шоу на ютубе «Что было дальше?») и команда «Макарена», которую основал журналист «Матч ТВ» Карен Адамян.