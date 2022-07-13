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Стал известен состав «Катюши» Мостового. Джиган, Емельяненко, Гена из «Универа», Далалоян – в списке

Продюсер медиакоманды «Катюша», которую будет тренировать Александр Мостовой, назвал состав клуба на ближайший сезон Медиалиги.

«О нашем составе в курсе президент Медиалиги Николай Осипов. У нас будут играть Джиган, Натан, Андрей Свиридов (Гена, охранник Сильвестра Андреевича Сергеева из сериала «Универ». – прим. «Бомбардира»), Кирилл Скрипник и Султан Лагучев – ребята, связанные с Black Star.

Также из блогерской индустрии будут Жук, Глеб Хлеб, Андрей Котов. Акцент сделан как на молодую аудиторию, так и на более взрослую. Мы хотим объединить поколение как до 2000-х годов, так и после.

Будут ли ли известные спортсмены? Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. Велись переговоры и с Никитой Нагорным, но, к большому сожалению, он выбрал другой клуб. Есть обстоятельства, которые не могу называть, но изначально мы рассматривали их как тандем. Могу сказать, что Артур будет присутствовать на ближайшей пресс-конференции. Об этом, кстати, ещe никто не знает.

С нами в команде будет Александр Емельяненко, который ещe и готовится к бою с Дациком. У него ответственное противостояние, он сейчас находится в Екатеринбурге – каждый день тренируется. Не сможет принять участие в пресс-конференции, но обязательно выйдет по видеосвязи и ответит на вопросы.

А ещe с нами в команде Анастасия Савина – чемпионка мира по пляжному футболу. И Никита Андреев – обладатель Кубка России в составе «Зенита». Возможно, будет ещe несколько подписаний с известными футболистами, но пока не могу о них говорить», – сказал продюсер «Катюши».

  • В медиалиге также будет выступать команда Георгия Джикии и Александра Соболева «Бей Беги».
  • Медиакоманда «Амкал» в июне провела товарищеский матч против «Динамо».
  • Матчи медиалиги в прямом эфире смотрят десятки тысяч зрителей.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 22:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +613

    SpartakMoskwa 16 минут назад

    Это называется цирк уродов

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