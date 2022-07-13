Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

В «Катюше» рассказали, как уговорили Мостового возглавить команду

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой будет возглавлять клуб медиалиги «Катюша». Продюсер команды рассказал, как шли переговоры с новым тренером.

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал медиафутбол. Для него это были ребята, которые непонятно откуда берут деньги и идут играть в футбол. Причeм ребята с животом: кто-то выпивает… Первый вопрос: что они могут показать? И когда я ему показал несколько матчей, в моменте всей этой истории, он задал вопрос: «Неужели ребята так играют?». Следом начал погружать Александра в этот процесс, он поменял мнение.

После, наверное, пятой встречи Мостовой понял, что медиафутбол – это не то, что было раньше. Ребята с «Матча», его знакомые, внесли некоторые корректировки и дали ему понять, что медиафутбол находится на том уровне, в который нужно заходить – и это точно будет ему интересно. И правильно он сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола.

Почему Алан Гатагов, Александр Филимонов, Евгений Ловчев тренировали медийные команды? Люди явно не дураки: чувствуют, что сюда нужно заходить. Я считаю, что Мостовой тот человек, который может и своим именем показать, на что он способен, заодно продемонстрировать, насколько он крутой тренер», – сказал продюсер «Катюши».

  • В медиалиге также будет выступать команда Георгия Джикии и Александра Соболева «Бей Беги».
  • Медиакоманда «Амкал» в июне провела товарищеский матч против «Динамо».
  • Матчи медиалиги в прямом эфире смотрят десятки тысяч зрителей.

Новости по теме
Стал известен состав «Катюши» Мостового. Джиган, Емельяненко, Гена из «Универа», Далалоян – в списке 1
Мостовой назвал цирком назначение Реброва спортивным директором «Спартака» вместо Каттани 7
Мостовой: «Я готов стать спортивным директором «Спартака» 13
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:39
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +22950

    DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

    В общем, расцветали яблони и груши... )

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11