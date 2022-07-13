В «Катюше» рассказали, как уговорили Мостового возглавить команду

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой будет возглавлять клуб медиалиги «Катюша». Продюсер команды рассказал, как шли переговоры с новым тренером.

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал медиафутбол. Для него это были ребята, которые непонятно откуда берут деньги и идут играть в футбол. Причeм ребята с животом: кто-то выпивает… Первый вопрос: что они могут показать? И когда я ему показал несколько матчей, в моменте всей этой истории, он задал вопрос: «Неужели ребята так играют?». Следом начал погружать Александра в этот процесс, он поменял мнение.

После, наверное, пятой встречи Мостовой понял, что медиафутбол – это не то, что было раньше. Ребята с «Матча», его знакомые, внесли некоторые корректировки и дали ему понять, что медиафутбол находится на том уровне, в который нужно заходить – и это точно будет ему интересно. И правильно он сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола.

Почему Алан Гатагов, Александр Филимонов, Евгений Ловчев тренировали медийные команды? Люди явно не дураки: чувствуют, что сюда нужно заходить. Я считаю, что Мостовой тот человек, который может и своим именем показать, на что он способен, заодно продемонстрировать, насколько он крутой тренер», – сказал продюсер «Катюши».