Джикия объяснил, зачем им с Соболевым своя команда

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пояснил, зачем совместно с партнером Александром Соболевым создал команду для медиалиги «Бей Беги».

«Это интересно. Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Посмотрим, как будет дальше.

Как будем совмещать официальные игры в РПЛ и медийную лигу? Все прекрасно понимают, что основная моя жизнь это «Спартак». Я максимально сфокусирован там, но, когда у меня будет свободное время, я буду заниматься своим личным делом», – сказал Джикия.