Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Джикия объяснил, зачем им с Соболевым своя команда

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пояснил, зачем совместно с партнером Александром Соболевым создал команду для медиалиги «Бей Беги».

«Это интересно. Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Посмотрим, как будет дальше.

Как будем совмещать официальные игры в РПЛ и медийную лигу? Все прекрасно понимают, что основная моя жизнь это «Спартак». Я максимально сфокусирован там, но, когда у меня будет свободное время, я буду заниматься своим личным делом», – сказал Джикия.

  • По слухам, игроки «Бей Беги» будут зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
  • Новый сезон медиалиги еще не стартовал.

Новости по теме
Жирков и Прудников могут перейти в команду Джикии и Соболева 1
Василий Березуцкий объяснил, почему решил стать тренером команды Соболева и Джикии 6
Клуб Джикии и Соболева объявил о переходе Ещенко 1
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:03
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1126

    alefreddy 19 минут назад

    футбол по боку бизнес нужен

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16555

    paracetamol 1 час назад

    Совсем наш футбол деградировал, раз всякая рвань свои команды создает!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11