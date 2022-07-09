Дмитрий Егоров: «По слухам, зарплаты в команде Джикии и Соболева – от 150 тысяч рублей в месяц»

Бывший журналист «Чемпионата», Sport24 и игрок в медиафутбол Дмитрий Егоров поделился информацией насчет зарплат в клубе Георгия Джикии и Александра Соболева. Их спортсмены будут получать от 150 тысяч рублей в месяц.

«Ходят слухи, что ЗПшки в команде Соболева и Джикии будут 150-200 тысяч рублей.

Это 4,5 миллиона только зарплатного фонда без премок в месяц», – написал Егоров.