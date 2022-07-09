Дмитрий Егоров: «По слухам, зарплаты в команде Джикии и Соболева – от 150 тысяч рублей в месяц»

Бывший журналист «Чемпионата», Sport24 и игрок в медиафутбол Дмитрий Егоров поделился информацией насчет зарплат в клубе Георгия Джикии и Александра Соболева. Их спортсмены будут получать от 150 тысяч рублей в месяц.
«Ходят слухи, что ЗПшки в команде Соболева и Джикии будут 150-200 тысяч рублей.
Это 4,5 миллиона только зарплатного фонда без премок в месяц», – написал Егоров.
- Соболев не исключил, что сыграет за команду вместе с Джикией.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
- Пресс-атташе команды Соболева и Джикии – 74-летний Леонид Трахтенберг.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова