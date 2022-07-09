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  • Дмитрий Егоров: «По слухам, зарплаты в команде Джикии и Соболева – от 150 тысяч рублей в месяц»

Дмитрий Егоров: «По слухам, зарплаты в команде Джикии и Соболева – от 150 тысяч рублей в месяц»

9 июля 2022, 23:51
9

Бывший журналист «Чемпионата», Sport24 и игрок в медиафутбол Дмитрий Егоров поделился информацией насчет зарплат в клубе Георгия Джикии и Александра Соболева. Их спортсмены будут получать от 150 тысяч рублей в месяц.

«Ходят слухи, что ЗПшки в команде Соболева и Джикии будут 150-200 тысяч рублей.

Это 4,5 миллиона только зарплатного фонда без премок в месяц», – написал Егоров.

  • Соболев не исключил, что сыграет за команду вместе с Джикией.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
  • Пресс-атташе команды Соболева и Джикии – 74-летний Леонид Трахтенберг.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (9)
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Hoahin
1657401040
Джикия бы своей игрой на поле лучше занимался и о ней волновался, играет хуже некуда, в ужасной форме, то пасы за бровку, то привозы... А он какими-то медиапроектами еще успевает заниматься, вот же цирк то....
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житель СПб
1657401378
Бред какой-то.
Ответить
Лфшт
1657402311
Ну так то это копейки по нынешним меркам
Ответить
Fusballer
1657402785
Это копейки! Теперь понято, почему игроки Спартака не выкладываются на 100% в играх!
Ответить
неразгибаемый спартак
1657426731
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, А беззубые старухи их разносят по умам...
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1657429192
Чтобы сделать соус из зайца: надо сначала поймать зайца.
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BarStep
1657431069
Речь идет про команду Соболева и Джикии "Бей Беги".. А вы что подумали? ))
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vladimir-7
1657431715
Наверно из-за такой ЗП-ты, наши футболисты ездят на Жигулях и ужинают в ресторанах, но может быть папа добавляет.
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Александр.Т.
1657433976
Занелись какой-то херней,лучше бы тренеровались больше,
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