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Дмитрий Егоров: «По слухам, зарплаты в команде Джикии и Соболева – от 150 тысяч рублей в месяц»

Бывший журналист «Чемпионата», Sport24 и игрок в медиафутбол Дмитрий Егоров поделился информацией насчет зарплат в клубе Георгия Джикии и Александра Соболева. Их спортсмены будут получать от 150 тысяч рублей в месяц.

«Ходят слухи, что ЗПшки в команде Соболева и Джикии будут 150-200 тысяч рублей.

Это 4,5 миллиона только зарплатного фонда без премок в месяц», – написал Егоров.

  • Соболев не исключил, что сыграет за команду вместе с Джикией.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
  • Пресс-атташе команды Соболева и Джикии – 74-летний Леонид Трахтенберг.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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09.07.2022 23:51
Комментарии4
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    Рейтинг: +14260

    Fusballer 57 минут назад

    Это копейки! Теперь понято, почему игроки Спартака не выкладываются на 100% в играх!

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    Рейтинг: +950

    Лфшт 1 час назад

    Ну так то это копейки по нынешним меркам

    1
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    Рейтинг: +16381

    житель СПб 1 час назад

    Бред какой-то.

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    Рейтинг: +1077

    Hoahin 1 час назад

    Джикия бы своей игрой на поле лучше занимался и о ней волновался, играет хуже некуда, в ужасной форме, то пасы за бровку, то привозы... А он какими-то медиапроектами еще успевает заниматься, вот же цирк то....

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