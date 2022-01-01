«Чтобы ребята заработали деньги». Джикия объяснил, зачем им с Соболевым своя команда

Джикии и Соболевым только в интернете и играть в футбол. На настоящем то поле не умеют!...)))
Защитник «Спартака» Георгий Джикия подтвердил, что он вместе с партнером Александром Соболевым открывает личный проект – команду для медиалиги. Сейчас она в стадии комплектования.
«В этой среде мы сможем хорошо проводить время.
Соберем команду и устроим наших ребят, которые без дела и смогут заработать небольшую копеечку, принести ее домой. Дадим людям то, что они любят. Они будут получать удовольствие и зарабатывать деньги, тратить их на родных и близких.
Это будут наши друзья, футболисты, которые не могут пробиться. Всех смотрим, просматриваем, делаем хорошую команду. Может, сам сыграю», – сказал Джикия.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
- Накануне «Спартак» вышел из отпуска.
- Медиалига, в которой выступит команда Соболева и Джикии, еще не стартовала.
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