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«Чтобы ребята заработали деньги». Джикия объяснил, зачем им с Соболевым своя команда

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подтвердил, что он вместе с партнером Александром Соболевым открывает личный проект – команду для медиалиги. Сейчас она в стадии комплектования.

«В этой среде мы сможем хорошо проводить время.

Соберем команду и устроим наших ребят, которые без дела и смогут заработать небольшую копеечку, принести ее домой. Дадим людям то, что они любят. Они будут получать удовольствие и зарабатывать деньги, тратить их на родных и близких.

Это будут наши друзья, футболисты, которые не могут пробиться. Всех смотрим, просматриваем, делаем хорошую команду. Может, сам сыграю», – сказал Джикия.

  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • Накануне «Спартак» вышел из отпуска.
  • Медиалига, в которой выступит команда Соболева и Джикии, еще не стартовала.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 18:44
Комментарии1
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    Рейтинг: +15976

    Cleaner 51 минуту назад

    Джикии и Соболевым только в интернете и играть в футбол. На настоящем то поле не умеют!...)))

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