«Не понимаю. Блогеры обыграли профессионалов». Джикия – о проходе «Амкалом» «Зоркого»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия впечатлен матчем первого раунда Кубка России между «Амкалом» и «Зорким» (1:1, 8:7 по пенальти).

«Вчера смотрел последние минуты, серию пенальти. Честно, до сих пор не понимаю, что происходит. Команда блогеров обыгрывает профессиональную команду в Кубке России. Пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись, и никто бы даже не задавал таких вопросов, особенно «Матч ТВ». Но сегодня такие реалии, что вчера это произошло и команда прошла в следующий раунд.

Понятное дело, что сегодня играет еще одна команда. Поехать туда, к сожалению, не удастся, но будет интересно посмотреть и, наверное, включу трансляцию. Не знаю, к чему в дальнейшем это все приведет, но это очень интересно», – сказал Джикия.

Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.

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