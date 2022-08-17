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    «Не понимаю. Блогеры обыграли профессионалов». Джикия – о проходе «Амкалом» «Зоркого»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия впечатлен матчем первого раунда Кубка России между «Амкалом» и «Зорким» (1:1, 8:7 по пенальти).

    «Вчера смотрел последние минуты, серию пенальти. Честно, до сих пор не понимаю, что происходит. Команда блогеров обыгрывает профессиональную команду в Кубке России. Пару месяцев назад мы бы над этим посмеялись, и никто бы даже не задавал таких вопросов, особенно «Матч ТВ». Но сегодня такие реалии, что вчера это произошло и команда прошла в следующий раунд.

    Понятное дело, что сегодня играет еще одна команда. Поехать туда, к сожалению, не удастся, но будет интересно посмотреть и, наверное, включу трансляцию. Не знаю, к чему в дальнейшем это все приведет, но это очень интересно», – сказал Джикия.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32751

      VVM1964 31 минуту назад

      Значит таков у нас профессиональный уровень - на уровне любительском (((

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