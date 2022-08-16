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    «Приехали блогеры ***». Игрок «Зоркого» Поповицкий оскорбил футболистов «Амкала» в первом тайме

    Полузащитник «Зоркого» Сергей Поповицкий резко высказался об «Амкале» в первом тайме матча Кубка России.

    Его фраза попала в прямой эфир телеканала «Матч ТВ». «Приехали, ***, блогеры ***», – сказал Поповицкий.

    • «Амкал» в итоге победил в серии пенальти.
    • «Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги
    • Один из голов в серии пенальти забил основатель клуба Герман Эль Классико.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    16.08.2022 23:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24563

      bset 3 часа назад

      Именно из-за того, что блогеры, не смогли их одолеть?) Хоть дети бы приехали - ваше дело обыгрывать соперника. Не нравится соперник - снимайтесь с турнира

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      Рейтинг: +14847

      Fusballer > bset 3 часа назад

      Спецы по обыгрыванию детей - ФК Сочи.

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