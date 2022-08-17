«Зоркий» уволил тренера после вылета от «Амкала» (Млечный)

Руководство «Зоркого» разочаровано вылетом в первом раунде Кубка России от «Амкала» (1:1, 7:8 по пенальти).

Как сообщает футболист «Амкала» Млечный (Иван Бреднев), «Зоркий» уволил главного тренера Дениса Лопатина.

Млечный – из Красногорска, где базируется «Зоркий».

Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.

«Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала