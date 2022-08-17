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    «Зоркий» уволил тренера после вылета от «Амкала» (Млечный)

    Руководство «Зоркого» разочаровано вылетом в первом раунде Кубка России от «Амкала» (1:1, 7:8 по пенальти).

    Как сообщает футболист «Амкала» Млечный (Иван Бреднев), «Зоркий» уволил главного тренера Дениса Лопатина.

    • Млечный – из Красногорска, где базируется «Зоркий».
    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

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    Источник: телеграм-канал Ивана Бреднева (Млечного)

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4356

      Enter2006 1 час назад

      Ну зачем так сразу рубить с плеча... По сути то 1:1 а дальше решали вратари...

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