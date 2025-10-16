В старейшем клубе России отреагировали на слухи о банкротстве

«Знамя Труда» опубликовало заявление в связи с появившейся информацией о серьезных финансовых проблемах.
- Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
- Если игроки пожалуются в РФС, то «Знамя Труда» может не пройти лицензирование на следующий сезон и прекратить существование.
«Уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не идет», – говорится в заявлении.
- «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году. Сейчас выступает в группе 3 Второй лиги Б.
Источник: телеграм-канал «Знамени труда»