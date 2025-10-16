В старейшем клубе России отреагировали на слухи о банкротстве

«Знамя Труда» опубликовало заявление в связи с появившейся информацией о серьезных финансовых проблемах.

Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.

Если игроки пожалуются в РФС, то «Знамя Труда» может не пройти лицензирование на следующий сезон и прекратить существование.

«Уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не идет», – говорится в заявлении.