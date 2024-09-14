Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

    «Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

    Матч 23-го тура Второй лиги России между «Квантом» и «Сахалином» пройдет на стадионе «Труд». Обе команды находятся не в лучшей форме, и каждая из них пытается преодолеть свои текущие неудачи. «Квант» располагается на 14-й позиции с 14 очками и не может прервать серию поражений, в то время как «Сахалин», имея 31 очко и занимая 6-е место, также не выигрывает уже 6 матчей подряд.

    Анализ команды «Квант»

    Команда Олега Морозова продолжает испытывать серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. «Квант» проиграл три последних матча и в каждом из них пропускал по два мяча. При этом команда редко радует болельщиков забитыми голами – лишь 1 гол в последних пяти матчах. Главная слабость «Кванта» – нестабильная игра в обороне, что особенно проявляется в длинной серии, в которой команда пропускает уже 11 матчей подряд.

    Последние 5 матчей:

    • «Арсенал-2 Тула» 2:0 «Квант»

    • «Квант» 0:2 «Зенит Пенза»

    • «Академия футбола Спартак» 2:0 «Квант»

    • «Квант» 1:1 «Композит»

    • «Химки-М» 1:0 «Квант»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

    • Забивает в среднем 0.20 гола за матч в последних матчах

    • Проигрывает в 3 последних матчах

    Анализ команды «Сахалин»

    Под руководством Юрия Дроздова «Сахалин» также не может найти свою игру в последние недели. Команда не выигрывает уже 6 матчей подряд и столкнулась с серьезными трудностями в атаке – лишь 2 гола за последние пять игр. Оборона «Сахалина» пропускает стабильно, но команда все же обладает потенциалом для улучшения своих результатов благодаря более качественным игрокам и более высокому турнирному положению.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

    • Забивает в среднем 0.40 гола за матч

    • Не выигрывает в 6 последних матчах

    Тактический разбор

    «Квант» демонстрирует очень слабую игру в атаке, а их оборона также подводит, что ставит под угрозу результаты команды. Несмотря на то, что команда забивает в трех последних матчах, этого недостаточно для побед. Главная задача тренера – стабилизировать оборону и улучшить креативность в атаке.

    «Сахалин» также испытывает проблемы, особенно в реализации моментов, но команда способна оказывать сопротивление и удерживать ничейные результаты против равных по классу соперников. В матчах против «Кванта» «Сахалин» обычно играет удачно, забивая в трех последних встречах против этого соперника.

    Личные встречи

    • 01.06.2024 – «Сахалин» 1:1 «Квант»

    • 27.08.2023 – «Квант» 0:2 «Сахалин»

    • 02.10.2022 – «Сахалин» 1:0 «Квант»

    История личных встреч говорит в пользу «Сахалина», что добавляет уверенности в их способности взять хотя бы одно очко в предстоящем матче.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Квант»: 2.90

    • Ничья: 2.80

    • Победа «Сахалин»: 2.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.70). Оба клуба испытывают трудности с реализацией моментов, что может привести к малорезультативной игре.

    • Умеренная ставка: Ничья (2.80). Ожидается упорная борьба без явного преимущества одной из команд.

    • Более рискованная ставка: Обе команды забьют (2.10). Учитывая статистику последних матчей, обе команды имеют шанс хотя бы раз поразить ворота соперника.

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 2.80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+