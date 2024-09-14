Матч 23-го тура Второй лиги России между «Квантом» и «Сахалином» пройдет на стадионе «Труд». Обе команды находятся не в лучшей форме, и каждая из них пытается преодолеть свои текущие неудачи. «Квант» располагается на 14-й позиции с 14 очками и не может прервать серию поражений, в то время как «Сахалин», имея 31 очко и занимая 6-е место, также не выигрывает уже 6 матчей подряд.
Анализ команды «Квант»
Команда Олега Морозова продолжает испытывать серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. «Квант» проиграл три последних матча и в каждом из них пропускал по два мяча. При этом команда редко радует болельщиков забитыми голами – лишь 1 гол в последних пяти матчах. Главная слабость «Кванта» – нестабильная игра в обороне, что особенно проявляется в длинной серии, в которой команда пропускает уже 11 матчей подряд.
Последние 5 матчей:
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«Арсенал-2 Тула» 2:0 «Квант»
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«Квант» 0:2 «Зенит Пенза»
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«Академия футбола Спартак» 2:0 «Квант»
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«Квант» 1:1 «Композит»
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«Химки-М» 1:0 «Квант»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
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Забивает в среднем 0.20 гола за матч в последних матчах
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Проигрывает в 3 последних матчах
Анализ команды «Сахалин»
Под руководством Юрия Дроздова «Сахалин» также не может найти свою игру в последние недели. Команда не выигрывает уже 6 матчей подряд и столкнулась с серьезными трудностями в атаке – лишь 2 гола за последние пять игр. Оборона «Сахалина» пропускает стабильно, но команда все же обладает потенциалом для улучшения своих результатов благодаря более качественным игрокам и более высокому турнирному положению.
Последние 5 матчей:
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«СКА-Хабаровск-2» 1:1 «Сахалин»
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«Орел» 0:0 «Сахалин»
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«Салют» 3:0 «Сахалин»
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«Сахалин» 0:2 «Космос»
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«Рязань» 2:1 «Сахалин»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
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Забивает в среднем 0.40 гола за матч
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Не выигрывает в 6 последних матчах
Тактический разбор
«Квант» демонстрирует очень слабую игру в атаке, а их оборона также подводит, что ставит под угрозу результаты команды. Несмотря на то, что команда забивает в трех последних матчах, этого недостаточно для побед. Главная задача тренера – стабилизировать оборону и улучшить креативность в атаке.
«Сахалин» также испытывает проблемы, особенно в реализации моментов, но команда способна оказывать сопротивление и удерживать ничейные результаты против равных по классу соперников. В матчах против «Кванта» «Сахалин» обычно играет удачно, забивая в трех последних встречах против этого соперника.
Личные встречи
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01.06.2024 – «Сахалин» 1:1 «Квант»
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27.08.2023 – «Квант» 0:2 «Сахалин»
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02.10.2022 – «Сахалин» 1:0 «Квант»
История личных встреч говорит в пользу «Сахалина», что добавляет уверенности в их способности взять хотя бы одно очко в предстоящем матче.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Квант»: 2.90
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Ничья: 2.80
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Победа «Сахалин»: 2.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.70). Оба клуба испытывают трудности с реализацией моментов, что может привести к малорезультативной игре.
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Умеренная ставка: Ничья (2.80). Ожидается упорная борьба без явного преимущества одной из команд.
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Более рискованная ставка: Обе команды забьют (2.10). Учитывая статистику последних матчей, обе команды имеют шанс хотя бы раз поразить ворота соперника.
Рекомендация: Ничья за коэффициент 2.80.