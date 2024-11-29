Российский футболист арестован по подозрению в убийстве

Уже бывший футболист обнинского «Кванта» Виталий Мельников оказался на скамье подсудимых.

В компании еще пяти мужчин 21-летний спортсмен подозревается в убийстве. По версии следствия, 31 октября 2024 года злоумышленники, находясь на территории леса в городском округе Чехов, жестоко избили мужчину (подмосковного предпринимателя), снимая процесс на камеру.

После того, как потерпевший потерял сознание, нападавшие оставили его в лесу и скрылись. Мужчина от полученных травм скончался.

4 октября 2024 года Мельников был дисквалифицирован за ставки на 2,5 года. Игрок дал признательные показания по делу.

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