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Российский футболист арестован по подозрению в убийстве

29 ноября 2024, 14:13
3

Уже бывший футболист обнинского «Кванта» Виталий Мельников оказался на скамье подсудимых.

В компании еще пяти мужчин 21-летний спортсмен подозревается в убийстве. По версии следствия, 31 октября 2024 года злоумышленники, находясь на территории леса в городском округе Чехов, жестоко избили мужчину (подмосковного предпринимателя), снимая процесс на камеру.

После того, как потерпевший потерял сознание, нападавшие оставили его в лесу и скрылись. Мужчина от полученных травм скончался.

  • 4 октября 2024 года Мельников был дисквалифицирован за ставки на 2,5 года. Игрок дал признательные показания по делу.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Квант Мельников Виталий
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1732887348
....включая бывшего футболиста «Кванта» ..... футболист прозвучало... Я тут в Сибири и команды такой не слышал... футбольная новость...
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Чермындыр
1732888521
21летний е...банат
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Серый212918
1732903223
Уроды.
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