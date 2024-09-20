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    • «Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    «Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    В этом туре Второй лиги Б лидер турнира «Динамо Владивосток» встретится с «Арсеналом-2» из Тулы. Гости уверенно лидируют в чемпионате, несмотря на недавнее поражение, и показывают стабильные результаты как в атаке, так и в обороне. «Арсенал-2» же испытывает трудности, занимая 9-е место и продолжая бороться за стабильность в результатах.

    Анализ команды «Арсенал-2»

    Команда под руководством Андрея Козлова находится в сложной ситуации, демонстрируя слабую атакующую и оборонительную игру. За последние 5 матчей команда забила всего 4 гола, пропустив при этом 8. Оборона «Арсенала-2» выглядит уязвимой, что подтверждается средней пропускаемостью 1.60 гола за игру. Последние результаты тоже не радуют, с проигрышем «Строгино» (0:1) и несколькими другими неудачами.

    Последние 5 матчей:

    • «Строгино» 1:0 «Арсенал-2»

    • «Арсенал-2» 2:0 «Квант»

    • «СКА-Хабаровск-2» 2:1 «Арсенал-2»

    • «Арсенал-2» 1:3 «Орел»

    • «Салют» 2:0 «Арсенал-2»

    Анализ команды «Динамо Владивосток»

    «Динамо Владивосток» под руководством Михаила Сальникова выглядит фаворитом этого матча. Команда стабильно выигрывает на выезде, что подтверждают 5 последних побед подряд в гостевых матчах. Несмотря на недавнее поражение от «Зенита Пензы» (0:1), «Динамо» продолжает демонстрировать высокую эффективность в атаке и надежную оборону, пропуская всего 0.80 гола за матч.

    Последние 5 матчей:

    • «Динамо Владивосток» 0:1 «Зенит Пенза»

    • «Академия футбола Спартак» 0:1 «Динамо Владивосток»

    • «Динамо Владивосток» 2:0 «Сибирь»

    • «Динамо Владивосток» 2:3 «Композит»

    • «Химки-М» 0:2 «Динамо Владивосток»

    Личные встречи

    • 7 июня 2024 года: «Динамо Владивосток» 1:0 «Арсенал-2»

    • 5 ноября 2023 года: «Динамо Владивосток» 1:0 «Арсенал-2»

    • 10 октября 2021 года: «Динамо Владивосток» 3:0 «Арсенал-2»

    Прогноз и ставки

    Учитывая результаты последних встреч и текущую форму обеих команд, «Динамо Владивосток» является очевидным фаворитом. «Арсенал-2» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в обороне, что создает благоприятные условия для «Динамо».

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Динамо Владивосток» (коэффициент 1.60). Гости показывают стабильные результаты и должны уверенно выиграть.

    • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 (коэффициент 1.85). Ожидается, что игра не будет результативной, учитывая оборонительные проблемы хозяев и способность гостей играть на результат.

    • Более рискованная ставка: Победа «Динамо Владивосток» с форой -1 (коэффициент 2.10). С учетом разницы в классе, «Динамо» может выиграть с преимуществом в два гола.

    Рекомендация: Победа «Динамо Владивосток» за коэффициент 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 16:28
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