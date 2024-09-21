Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Рязань» – «Орел»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Рязань» – «Орел»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    Матч 24-го тура Второй лиги Б между командами «Рязань» и «Орел» обещает стать упорным противостоянием, учитывая положение команд в турнирной таблице и их текущие результаты. Игра пройдет на стадионе «Спартак» в Рязани. «Рязань» занимает 11-е место с 25 очками, тогда как «Орел» располагается на 10-й позиции с 26 очками. Оба коллектива находятся рядом в турнирной таблице, и это противостояние может оказать значительное влияние на борьбу за повышение.

    Анализ команды «Рязань»

    «Рязань» под руководством Юрия Кулешова не может выиграть в последних трех матчах чемпионата. Команда демонстрирует нестабильные результаты, как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей «Рязань» забила лишь 5 голов и пропустила столько же, что свидетельствует о сбалансированной, но неэффективной игре. Важно отметить, что команда редко проигрывает дома, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

    Последние 5 матчей:

    • Салют 0:0 Рязань

    • Луки-Энергия 3:0 Рязань (Кубок)

    • Рязань 1:1 Космос

    • Коломна 1:0 Рязань

    • Рязань 4:0 Динамо Брянск (Кубок)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

    Анализ команды «Орел»

    «Орел», под руководством Евгения Полякова, показывает хороший уровень игры в атаке, забив 11 голов за последние 5 матчей. Команда обладает сильной атакующей линией, где Максим Дмитриев является ключевой фигурой с 9 забитыми голами. Однако в последних матчах «Орел» также демонстрирует неустойчивость в обороне, пропустив 4 гола в 5 играх. Несмотря на это, «Орел» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о неплохой форме.

    Последние 5 матчей:

    • Орел 0:1 Космос

    • Коломна 0:4 Орел

    • Орел 4:2 Салют (Кубок)

    • Орел 0:0 Сахалин

    • Арсенал-2 Тула 1:3 Орел

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 2.20 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

    Тактический разбор

    Обе команды имеют свои сильные стороны: «Рязань» – это команда, которая полагается на надежную игру в защите, особенно дома, а «Орел» демонстрирует сильную атакующую игру, что делает матч непредсказуемым. Вероятно, «Рязань» сделает акцент на сдерживании атак соперника и будет искать свои шансы в контратаках. В свою очередь, «Орел» постарается использовать своe преимущество в атаке, чтобы вскрыть оборону хозяев.

    Личные встречи

    • Орел 0:0 Рязань (07.06.2024)

    • Орел 1:1 Рязань (09.10.2016)

    • Рязань 1:0 Орел (10.05.2016)

    • Орел 0:0 Рязань (27.09.2015)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Рязань»: 2.60

    • Ничья: 3.10

    • Победа «Орел»: 2.70

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Оба коллектива стабильно забивают в последних играх, что делает этот исход вероятным.

    • Умеренная ставка: Ничья (3.10). Обе команды играют на примерно одинаковом уровне, что повышает вероятность ничейного исхода.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.20). Учитывая атакующие возможности «Орел» и желание «Рязань» улучшить результат, матч может оказаться результативным.

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+