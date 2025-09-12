В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит

Попечительский совет петербургского «Динамо» возглавляет священник. Сегодня его поздравили с днем рождения.
«Сегодня свой день рождения празднует председатель попечительского совета ФК «Динамо» Санкт-Петербург, настоятель Никольского Морского собора – Архимандрит Алексий (Ганьжин)!
От всей души желаем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена светлыми, радостными и счастливыми моментами! Спасибо Вам за веру и поддержку, всегда очень ждeм на наших матчах!
С праздником!» – написали петербуржцы.
- Динамовцы в своей группе Второй лиги идут на 2-м месте.
- Из FONBET Кубка России команда уже вылетела.
- Клуб основан в 1922 году.
Источник: телеграм-канал «Динамо СПб»