  • Главная
  • Новости
  • В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит

В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит

Сегодня, 18:01
1

Попечительский совет петербургского «Динамо» возглавляет священник. Сегодня его поздравили с днем рождения.

«Сегодня свой день рождения празднует председатель попечительского совета ФК «Динамо» Санкт-Петербург, настоятель Никольского Морского собора – Архимандрит Алексий (Ганьжин)!

От всей души желаем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена светлыми, радостными и счастливыми моментами! Спасибо Вам за веру и поддержку, всегда очень ждeм на наших матчах!

С праздником!» – написали петербуржцы.

  • Динамовцы в своей группе Второй лиги идут на 2-м месте.
  • Из FONBET Кубка России команда уже вылетела.
  • Клуб основан в 1922 году.

Источник: телеграм-канал «Динамо СПб»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо СПб
fakeid
1757692419
архимандрит есть, а просто мандрита нет. почему так?
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
18:01
1
