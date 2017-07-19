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Алдонин: «Я пришел в «Зоркий» на роль «дядьки»

19 июля 2017, 22:14
1

Полузащитник красногорского «Зоркого» Евгений Алдонин, пополнивший команду на днях, прокомментировал свой дебют в матче первого тура центральной зоны ПФЛ, в котором команда Сергея Юрана встречалась с московским «Араратом» (0:3).

«Мой выход на последние 10 минут был запланирован до игры. Изначально договаривался с Юраном об этом, я до сих пор восстанавливаюсь после травмы приводящей мышцы. Пока играл, ничего не болело, это определенно прогресс. Надо тренироваться после такой долгой паузы, по ходу чемпионата будем набирать форму. В дальнейшем игрового времени будет больше.

Пригласили в команду выполнять роль «дядьки», управлять игрой. Но таковым меня сейчас сложно назвать, я ведь пока и ребят не всех знаю. В команде только считаные дни.

Чувствуется большая разница между уровнем РФПЛ и ПФЛ, но я начинал свою карьеру во втором дивизионе, поэтому меня удивить меня чем-то сложно. У нас молодая команда, играют ребята физически активные. Все зависит от того, как управлять ими и их игрой. Все в руках тренерского штаба и лидеров команды», – сказал хавбек.

Бóльшую часть своей карьеры Алдонин провел с 2004 по 2013 годы в московском ЦСКА. За красно-синих он сыграл 212 матчей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр Зоркий Алдонин Евгений
Комментарии (1)
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insider_retro
1500495076
Не от хорошей жизни будет себя ломать в ПФЛ Евгений Валерьевич....
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