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  • ПФЛ. «Арарат» в первом профессиональном матче разгромил клуб Юрана, Павлюченко сделал дубль

ПФЛ. «Арарат» в первом профессиональном матче разгромил клуб Юрана, Павлюченко сделал дубль

19 июля 2017, 20:51
10

Московский «Арарат», комплектование состава которого активно освещал «Бомбардир», провел первый матч в рамках центральной зоны ПФЛ. В соперниках у «армян» был красногорский «Зоркий», ведомый главным тренером Сергеем Юраном и полузащитником Евгением Алдониным.

Уверенная победа досталась москвичам, которым особенно своим дублем помог бывший игрок сборной России Роман Павлюченко.

ПФЛ. Зона «Центр». 1-й тур

Зоркий (Красногорск) – Арарат (Москва) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Мамаханов, 11; 0:2 – Павлюченко, 23; 0:3 – Павлюченко, 40 (с пен.).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Зоркий Арарат-Армения
Комментарии (10)
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Alisha_Sergey
1500486828
сычев забил, Павлюченко дубль.прям как в старые-добрые времена
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insider_retro
1500487156
Допустим, ПФЛ они проскочат успешно... Но в ФНЛ с этим звёздным, но возрастным составом не прокатит.... Придётся переписывать контракты.... А так, понаблюдаем, как ветераны резвятся....
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Decorhome
1500487890
Арарат это круто
Ответить
NNNN-4
1500487926
Жаль "Зоркий" в "Шахтер" не успели переименовать!
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Nagay
1500489757
первый гол Лебеденко забил...
Ответить
Zenit-84
1500492745
Взяли быка за рога! В ФнЛ пробьются!
Ответить
WhiteEgon
1500492862
Наконец-то Рома нашел свою лигу по своим умениям и силам!
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77SAM
1500499156
Ностальжи....
Ответить
серега кашин
1500552027
выиграют свою лигу 100%
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multiscan
1501349087
Московский "Арарат" - такой же нонсенс, как московский "Спартак-Чукотка".
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