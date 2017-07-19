ПФЛ. «Арарат» в первом профессиональном матче разгромил клуб Юрана, Павлюченко сделал дубль

Московский «Арарат», комплектование состава которого активно освещал «Бомбардир», провел первый матч в рамках центральной зоны ПФЛ. В соперниках у «армян» был красногорский «Зоркий», ведомый главным тренером Сергеем Юраном и полузащитником Евгением Алдониным.

Уверенная победа досталась москвичам, которым особенно своим дублем помог бывший игрок сборной России Роман Павлюченко.

ПФЛ. Зона «Центр». 1-й тур

Зоркий (Красногорск) – Арарат (Москва) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Мамаханов, 11; 0:2 – Павлюченко, 23; 0:3 – Павлюченко, 40 (с пен.).