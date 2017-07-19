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    ПФЛ. «Арарат» в первом профессиональном матче разгромил клуб Юрана, Павлюченко сделал дубль

    Московский «Арарат», комплектование состава которого активно освещал «Бомбардир», провел первый матч в рамках центральной зоны ПФЛ. В соперниках у «армян» был красногорский «Зоркий», ведомый главным тренером Сергеем Юраном и полузащитником Евгением Алдониным.

    Уверенная победа досталась москвичам, которым особенно своим дублем помог бывший игрок сборной России Роман Павлюченко.

    ПФЛ. Зона «Центр». 1-й тур

    Зоркий (Красногорск) – Арарат (Москва) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Мамаханов, 11; 0:2 – Павлюченко, 23; 0:3 – Павлюченко, 40 (с пен.).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 20:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 29 июля 2017, 20:24

      Московский "Арарат" - такой же нонсенс, как московский "Спартак-Чукотка".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 июля 2017, 15:00

      выиграют свою лигу 100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 июля 2017, 00:19

      Ностальжи....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 июля 2017, 22:34

      Наконец-то Рома нашел свою лигу по своим умениям и силам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 июля 2017, 22:32

      Взяли быка за рога! В ФнЛ пробьются!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Nagay 19 июля 2017, 21:42

      первый гол Лебеденко забил...

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 19 июля 2017, 21:12

      Жаль "Зоркий" в "Шахтер" не успели переименовать!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 июля 2017, 21:11

      Арарат это круто

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 20:59

      Допустим, ПФЛ они проскочат успешно... Но в ФНЛ с этим звёздным, но возрастным составом не прокатит.... Придётся переписывать контракты.... А так, понаблюдаем, как ветераны резвятся....

      3
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      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 19 июля 2017, 20:53

      сычев забил, Павлюченко дубль.прям как в старые-добрые времена

      3
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