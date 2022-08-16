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    Гасилин поставил победу «Амкала» над «Зорким» выше золота юношеского Евро. Он плакал после матча

    Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин не смог сдержать слез после победы над «Зорким» (1:1, 8:7 – по пенальти) в 1-м раунде Кубка России.

    – Ты плачешь?

    – Это одни из самых лучших эмоций, которые я испытывал. Была и победа на Чемпионате Европы, и победы над «Зенитом» и «Спартаком»… Но это сильнее. Это лучшие эмоции.

    • Гасилин забил первый гол «Амкала» в профессиональном футболе.
    • Он воспитанник «Зенита».
    • В 2013 году Гасилин выиграл юношеский чемпионат Европы в составе сборной России.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 21:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +621

      Forvard47 1 час назад

      Зачем писать о ДОГОВОРНИКЕ тут! Это не спортивная новость а новость для СК
      ВСЕХ ПОД СУД!

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      Рейтинг: +7836

      vladik12 > Forvard47 59 минут назад

      Идите проспитесь.

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