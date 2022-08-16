Гасилин поставил победу «Амкала» над «Зорким» выше золота юношеского Евро. Он плакал после матча

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин не смог сдержать слез после победы над «Зорким» (1:1, 8:7 – по пенальти) в 1-м раунде Кубка России.

– Ты плачешь?

– Это одни из самых лучших эмоций, которые я испытывал. Была и победа на Чемпионате Европы, и победы над «Зенитом» и «Спартаком»… Но это сильнее. Это лучшие эмоции.