Гасилин поставил победу «Амкала» над «Зорким» выше золота юношеского Евро. Он плакал после матча

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин не смог сдержать слез после победы над «Зорким» (1:1, 8:7 – по пенальти) в 1-м раунде Кубка России.
– Ты плачешь?
– Это одни из самых лучших эмоций, которые я испытывал. Была и победа на Чемпионате Европы, и победы над «Зенитом» и «Спартаком»… Но это сильнее. Это лучшие эмоции.
- Гасилин забил первый гол «Амкала» в профессиональном футболе.
- Он воспитанник «Зенита».
- В 2013 году Гасилин выиграл юношеский чемпионат Европы в составе сборной России.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого