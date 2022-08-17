Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Алкоголь не поможет». Тренер «Зоркого» – о вылете от «Амкала»

    Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин прокомментировал вылет из Кубка России от медийной команды «Амкал» (1:1, 7:8 по пенальти).

    «Что делать?.. Это жизнь, надо пережить. Я разочарован. Это самая важная игра для меня.

    Выпить? Не поможет», – сказал Лопатин.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

    Новости по теме
    Прокоп из «Амкала»: «Герман сказал, что «Зоркий» изнасиловал его по организации матча. Просил отомстить»
    Финито из «Амкала»: «В матче с «Зорким» судья пытался нас поддушить. Возможно, не хотят нас видеть»
    Игроки «Амкала» потребовали тройные премиальные за проход «Зоркого»
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11