«Алкоголь не поможет». Тренер «Зоркого» – о вылете от «Амкала»

Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин прокомментировал вылет из Кубка России от медийной команды «Амкал» (1:1, 7:8 по пенальти).

«Что делать?.. Это жизнь, надо пережить. Я разочарован. Это самая важная игра для меня.

Выпить? Не поможет», – сказал Лопатин.

Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.

«Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала