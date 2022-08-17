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    Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие»

    Капитан «Амкала» Прокоп прокомментировал победу над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

    «Уровень «Зоркого» выше, чем «Бей Беги». Не важно какая команда, но начиная со второй лиги — они сильнее. Не физически, а контроль мяча.

    Они очень много говорили до игры. Директор их команды говорил очень много, засаживал «Амкал» по всяким организационным моментам. Они просили автобус, мы его дали — они сказали: «Не надо».

    Герман сказал: «Чуваки, меня изнасиловали в организационном моменте. Помогите мне отомстить». У меня на празднование должна была быть футболка с надписью: «Всем «экспертам», которые нас обсуждают».

    Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие», — сказал Прокоп.

    • Это был первый матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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