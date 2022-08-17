Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие»

Капитан «Амкала» Прокоп прокомментировал победу над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

«Уровень «Зоркого» выше, чем «Бей Беги». Не важно какая команда, но начиная со второй лиги – они сильнее. Не физически, а контроль мяча.

Они очень много говорили до игры. Директор их команды говорил очень много, засаживал «Амкал» по всяким организационным моментам. Они просили автобус, мы его дали – они сказали: «Не надо».

Герман сказал: «Чуваки, меня изнасиловали в организационном моменте. Помогите мне отомстить». У меня на празднование должна была быть футболка с надписью: «Всем «экспертам», которые нас обсуждают».

Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие», – сказал Прокоп.