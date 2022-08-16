Гасилин, Прокоп, 38-летний Сибскана – в основе «Амкала» на матч с «Зорким». Герман – в запасе

Стали известны стартовые составы «Амкала» и «Зоркого» на игру первого раунда Кубка России.
«Амкал»: Маменко, Шурыгин, Товмасян, Дражжук, Киряков, Левшук, Сибскана, Маврин, Прокоп, Блатов, Гасилин.
«Зоркий»: Данилов, Шаулухов, Бобков, Логвинов, Мельниченко, Сладков, Имаев, Поповицкий, Деметрадзе, Босенков, Герсимов.
- Матч пройдет на стадионе «Спортгородок в Лужниках».
- Начало – в 19:00 мск.
- Это стартовая игра Кубка России в сезоне-2022/23.
- Основатель «Амкала» Герман Эль Классико остался в запасе.
Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?