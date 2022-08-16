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    Гасилин, Прокоп, 38-летний Сибскана – в основе «Амкала» на матч с «Зорким». Герман – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Амкала» и «Зоркого» на игру первого раунда Кубка России.

    «Амкал»: Маменко, Шурыгин, Товмасян, Дражжук, Киряков, Левшук, Сибскана, Маврин, Прокоп, Блатов, Гасилин.

    «Зоркий»: Данилов, Шаулухов, Бобков, Логвинов, Мельниченко, Сладков, Имаев, Поповицкий, Деметрадзе, Босенков, Герсимов.

    • Матч пройдет на стадионе «Спортгородок в Лужниках».
    • Начало – в 19:00 мск.
    • Это стартовая игра Кубка России в сезоне-2022/23.
    • Основатель «Амкала» Герман Эль Классико остался в запасе.

    Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

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    Источник: страница ФК «Зоркий» в соцсети «ВКонтакте»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      lek! 1 час назад

      Так интересна эта новость Я вам говорю , по чаше про Амкал пишете .

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