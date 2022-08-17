Финито из «Амкала»: «В матче с «Зорким» судья пытался нас поддушить. Возможно, не хотят нас видеть»

Футболист «Амкала» Никита Куриленко (Финито) оценил судейство в матче первого раунда Кубка России против «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти).

«В принципе, чувствовалось, что судья где-то пытался немножко поддушить нас. Возможно, во мне говорит субъективизм, но со стороны создалось ощущение, что, возможно, не хотят нас дальше в Кубке видеть.

Это моe мнение, но по итогу же нам это не помешало, значит, справились со всем. Это была ещe одна преграда и ещe один пунктик в сценарии, который нам надо было превозмочь», – сказал Финито.

Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.

«Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

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