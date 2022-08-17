Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Финито из «Амкала»: «В матче с «Зорким» судья пытался нас поддушить. Возможно, не хотят нас видеть»

    Футболист «Амкала» Никита Куриленко (Финито) оценил судейство в матче первого раунда Кубка России против «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти).

    «В принципе, чувствовалось, что судья где-то пытался немножко поддушить нас. Возможно, во мне говорит субъективизм, но со стороны создалось ощущение, что, возможно, не хотят нас дальше в Кубке видеть.

    Это моe мнение, но по итогу же нам это не помешало, значит, справились со всем. Это была ещe одна преграда и ещe один пунктик в сценарии, который нам надо было превозмочь», – сказал Финито.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

    Новости по теме
    Игроки «Амкала» потребовали тройные премиальные за проход «Зоркого»
    Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие» 2
    Вратарь «Зоркого»: «В наш адрес будет много плохих слов. И в комментариях тоже» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11