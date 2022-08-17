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    Прокоп из «Амкала»: «Герман сказал, что «Зоркий» изнасиловал его по организации матча. Просил отомстить»

    Футболист «Амкала» Михаил Прокопьев (Прокоп) после матча первого раунда Кубка России против «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти) рассказал, что предшествовало встрече.

    «В «Зорком» очень много говорили до матча. Их директор говорил очень много. Он засаживал «Амкал» по организационным моментам.

    «Зоркий» попросил автобус. Его дали. Потом они от него отказались и приехали на своем.

    Герман Эль Классико сказал команде: «Чуваки, меня изнасиловали по организационным моментам, поэтому помогите отомстить», – сказал Прокоп.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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