Игроки «Амкала» потребовали тройные премиальные за проход «Зоркого»

Медиакоманда «Амкал» в первом раунде Кубка России прошла профессионалов из «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти).
После игры футболисты москвичей требовали в раздевалке тройные премиальные за победу.
- Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
- «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
- Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.
Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»