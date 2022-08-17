Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Игроки «Амкала» потребовали тройные премиальные за проход «Зоркого»

    Медиакоманда «Амкал» в первом раунде Кубка России прошла профессионалов из «Зоркого» (1:1, 8:7 по пенальти).

    После игры футболисты москвичей требовали в раздевалке тройные премиальные за победу.

    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.

    Самый удивительный матч Кубка России: любители из «Амкала» обыграли профи и плакали от счастья, сделав сумасшедшие рейтинги для 1/256 финала

    Новости по теме
    Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие»
    Вратарь «Зоркого»: «В наш адрес будет много плохих слов. И в комментариях тоже» 1
    Орещук: «Победа «Амкала» – удар под дых профессиональному футболу в России»
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11