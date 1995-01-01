Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит-2
|1:1
|Зоркий
|21 тур
|9 ноября, среда
|19:00
|Динамо СПб
|1:1
|Зоркий
|10 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Родина-М
|0:1
|Зоркий
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|12:30
|Енисей-М
|2:3
|Зоркий
|18 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Зоркий
|4:2
|Ядро
|17 тур
|19 октября, среда
|14:00
|Зоркий
|1:2
|Ленинградец
|15 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Зоркий
|0:0
|Балтика-БФУ
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|14:30
|Звезда
|1:1
|Зоркий
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|16:00
|Зоркий
|4:0
|Электрон
|12 тур
|22 сентября, четверг
|15:00
|Луки-Энергия
|2:1
|Зоркий
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Зоркий
|3:1
|Динамо СПб
|20 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Зоркий
|4:0
|Родина-М
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Зоркий
|0:1
|Енисей-М
|8 тур
|27 августа, суббота
|16:00
|Ядро
|2:1
|Зоркий
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|14:00
|Ленинградец
|1:2
|Зоркий
|5 тур
|10 августа, среда
|14:00
|Балтика-БФУ
|1:1
|Зоркий
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Зоркий
|1:3
|Звезда
|3 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Электрон
|0:1
|Зоркий
|1 тур
|27 июля, среда
|18:00
|Зоркий
|0:1
|Зенит-2
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Зоркий
|2:0
|Луки-Энергия