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    Зоркий - результаты

    Город Красногорск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт www.fczorky.ru/
    Стадион Зоркий
    Тренер Денис Лопатин
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Зенит-2 1:1 Зоркий
    21 тур
    		9 ноября, среда 19:00 Динамо СПб 1:1 Зоркий
    10 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Родина-М 0:1 Зоркий
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 12:30 Енисей-М 2:3 Зоркий
    18 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Зоркий 4:2 Ядро
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Зоркий 1:2 Ленинградец
    15 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Зоркий 0:0 Балтика-БФУ
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 14:30 Звезда 1:1 Зоркий
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 16:00 Зоркий 4:0 Электрон
    12 тур
    		22 сентября, четверг 15:00 Луки-Энергия 2:1 Зоркий
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Зоркий 3:1 Динамо СПб
    20 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Зоркий 4:0 Родина-М
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Зоркий 0:1 Енисей-М
    8 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Ядро 2:1 Зоркий
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 14:00 Ленинградец 1:2 Зоркий
    5 тур
    		10 августа, среда 14:00 Балтика-БФУ 1:1 Зоркий
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Зоркий 1:3 Звезда
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Электрон 0:1 Зоркий
    1 тур
    		27 июля, среда 18:00 Зоркий 0:1 Зенит-2
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Зоркий 2:0 Луки-Энергия
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