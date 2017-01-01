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Зоркий
Результаты
Зоркий - результаты матчей
Красногорск
Стадион:
Зоркий
Сайт:
http://www.fczorky.ru/
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 2. 2022/2023
Россия. Кубок. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2019/2020
Россия. Кубок. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018
Россия. Кубок. 2009/2010
12.11 | 13:00
Торпедо-2
0 : 1
Зоркий
04.11 | 14:00
Зоркий
1 : 4
Родина-М
29.10 | 13:00
Динамо Киров
1 : 0
Зоркий
21.10 | 14:00
Зоркий
1 : 2
Химик
15.10 | 14:00
Динамо СПб
0 : 1
Зоркий
07.10 | 14:00
Зоркий
1 : 0
Динамо Вг
01.10 | 14:00
Зоркий
1 : 1
Звезда
24.09 | 15:00
Балтика-2
0 : 1
Зоркий
17.09 | 14:00
Зоркий
1 : 1
Торпедо Вл
09.09 | 15:00
Луки-Энергия
2 : 3
Зоркий
03.09 | 14:00
Зоркий
0 : 1
Зенит-2
27.08 | 14:00
Иркутск
1 : 0
Зоркий
19.08 | 18:00
Зоркий
1 : 1
Енисей-М
13.08 | 18:00
Динамо-2
1 : 3
Зоркий
06.08 | 18:00
Зоркий
0 : 2
Знамя Труда
29.07 | 14:00
Электрон
0 : 0
Зоркий
22.07 | 18:00
Зоркий
1 : 0
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