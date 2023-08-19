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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зоркий - Енисей-М
Зоркий - Енисей-М: обзор матча 19 августа 2023
Зоркий
19.08.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
1 : 1
Завершен
Енисей-М
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Матчи команд
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
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2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
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