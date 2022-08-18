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    Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России

    Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев прояснил ситуацию с будущим главного тренера команды Дениса Лопатина.

    • Команда из Красногорска вылетела из Кубка России от любительского «Амкала».
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победил клуб блогеров.

    «Перед командой стояла задача пройти дальше в Кубке России. Она не выполнена, мы проиграли, сделали определенные выводы.

    Никто Дениса Лопатина не увольнял, он продолжает работать в клубе. Многие не в курсе, но у нас есть две команды.

    Одна весной заявилась в чемпионат Московской области. Хотим довести это дело до конца, выиграть турнир, чего ранее команде не удавалось. Сейчас она идет на первом месте, одержав 11 побед и не пропустив ни одного мяча в 12 турах.

    А вторая команда заявилась во Вторую лигу. Пришли к пониманию, что распыляться Лопатину будет трудно, поэтому он продолжит работу с «Зорким-2», выступающем в чемпионате МО.

    Весь остальной тренерский штаб останется без изменений. К матчу с «Ленинградцем» во Второй лиге команду будет готовить Вячеслав Камольцев», – сообщил Алексеев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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