Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России

Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев прояснил ситуацию с будущим главного тренера команды Дениса Лопатина.

Команда из Красногорска вылетела из Кубка России от любительского «Амкала».

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти победил клуб блогеров.

«Перед командой стояла задача пройти дальше в Кубке России. Она не выполнена, мы проиграли, сделали определенные выводы.

Никто Дениса Лопатина не увольнял, он продолжает работать в клубе. Многие не в курсе, но у нас есть две команды.

Одна весной заявилась в чемпионат Московской области. Хотим довести это дело до конца, выиграть турнир, чего ранее команде не удавалось. Сейчас она идет на первом месте, одержав 11 побед и не пропустив ни одного мяча в 12 турах.

А вторая команда заявилась во Вторую лигу. Пришли к пониманию, что распыляться Лопатину будет трудно, поэтому он продолжит работу с «Зорким-2», выступающем в чемпионате МО.

Весь остальной тренерский штаб останется без изменений. К матчу с «Ленинградцем» во Второй лиге команду будет готовить Вячеслав Камольцев», – сообщил Алексеев.