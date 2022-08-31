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Зоркий
Новости
Зоркий - новости команды
Красногорск
Стадион:
Зоркий
Сайт:
http://www.fczorky.ru/
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
Тренер «Зоркого» подтвердил увольнение из-за вылета от «Амкала»
2022.08.17 17:13
«Если ты профессионал, то проигрывать «Амкалу» нельзя». Широков – о вылете «Зоркого»
2022.08.17 17:07
«Зоркий» уволил тренера после вылета от «Амкала» (Млечный)
2022.08.17 16:00
2
«Не понимаю. Блогеры обыграли профессионалов». Джикия – о проходе «Амкалом» «Зоркого»
2022.08.17 14:43
5
«Алкоголь не поможет». Тренер «Зоркого» – о вылете от «Амкала»
2022.08.17 12:59
1
Прокоп из «Амкала»: «Герман сказал, что «Зоркий» изнасиловал его по организации матча. Просил отомстить»
2022.08.17 11:07
Финито из «Амкала»: «В матче с «Зорким» судья пытался нас поддушить. Возможно, не хотят нас видеть»
2022.08.17 10:07
Видео
Игроки «Амкала» потребовали тройные премиальные за проход «Зоркого»
2022.08.17 07:33
Капитан «Амкала» ответил критикам: «Пока вы нас обсуждаете, мы даже не знаем, кто вы такие»
2022.08.17 01:59
7
Вратарь «Зоркого»: «В наш адрес будет много плохих слов. И в комментариях тоже»
2022.08.17 01:54
2
Игрок «Зоркого», оскорбивший «Амкал»: «Ничего против блогеров не имею. Эмоции»
2022.08.17 00:23
«Приехали блогеры ***». Игрок «Зоркого» Поповицкий оскорбил футболистов «Амкала» в первом тайме
2022.08.16 23:17
Видео
Гасилин поставил победу «Амкала» над «Зорким» выше золота юношеского Евро. Он плакал после матча
2022.08.16 21:44
1
Кубок России. «Амкал» победил «Зоркий» и вышел в следующий раунд
2022.08.16 21:07
6
Воспитанник «Зенита» забил первый гол «Амкала» в Кубке России. Ассист – у Прокопа
2022.08.16 20:15
Гасилин, Прокоп, 38-летний Сибскана – в основе «Амкала» на матч с «Зорким». Герман – в запасе
2022.08.16 18:48
1
Фото
«Зоркий» в полном составе приехал попрощаться с Козловым
2022.07.18 11:39
«Сердце не железное». Уткин предположил, что могло привести к смерти Козлова
2022.07.15 14:27
3
«Чемпионат»: клуб ПФЛ «Зоркий» будет расформирован
2020.06.25 14:28
«Чемпионат»: Юран возглавил «Химки»
2020.01.27 14:04
6
Юран: «Скоро в сборной России будет и шестой, и седьмой, и десятый легионер»
2018.11.14 12:57
8
«Спорт-Экспресс»: в среду Юран должен возглавить «Уфу»
2018.11.06 16:20
10
Юран: «Будем постепенно вводить Алдонина в игру из-за травмы»
2017.07.20 06:31
Алдонин: «Я пришел в «Зоркий» на роль «дядьки»
2017.07.19 22:14
1
ПФЛ. «Арарат» в первом профессиональном матче разгромил клуб Юрана, Павлюченко сделал дубль
2017.07.19 20:51
10
1
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