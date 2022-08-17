«Если ты профессионал, то проигрывать «Амкалу» нельзя». Широков – о вылете «Зоркого»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал вылет «Зоркого» от «Амкала» (1:1, 7:8 по пенальти) в первом раунде Кубка России.
«Если ты профессионал, то такие матчи нельзя проигрывать. В то же время нужно отдать должное «Амкалу». Молодцы! Мы же видим примеры из Англии: когда команда из условного пятого дивизиона может выбить известный клуб.
Так и здесь. Давайте просто порадуемся за «Амкал». Ребята — молодцы! Поздравляю», – сказал Широков.
- Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
- «Амкал» сыграет во 2-м раунде Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
- Главный тренер «Амкала» – бывший игрок «Зенита» Денис Зубко.
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Источник: «Спорт-Экспресс»