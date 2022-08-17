Игрок «Зоркого», оскорбивший «Амкал»: «Ничего против блогеров не имею. Эмоции»

Полузащитник «Зоркого» Сергей Поповицкий объяснил, почему оскорбил «Амкал» в первом тайме матча Кубка России.
«Ничего против блогеров не имею. Просто эмоции. Поздравил ребят с победой. Наверное, они заслужили ее больше.
Вряд ли мы думали, что дойдет до серии пенальти. Выходили играть на победу. Мы не реализовали свои моменты в начале второго тайма. Футбол за это наказывает», – сказал Поповицкий.
- «Амкал» победил в серии пенальти.
- Медийная команда сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
- Один из голов в серии пенальти забил основатель клуба Герман Эль Классико.
Источник: «РБ Спорт»