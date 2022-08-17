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    Игрок «Зоркого», оскорбивший «Амкал»: «Ничего против блогеров не имею. Эмоции»

    Полузащитник «Зоркого» Сергей Поповицкий объяснил, почему оскорбил «Амкал» в первом тайме матча Кубка России.

    «Ничего против блогеров не имею. Просто эмоции. Поздравил ребят с победой. Наверное, они заслужили ее больше.

    Вряд ли мы думали, что дойдет до серии пенальти. Выходили играть на победу. Мы не реализовали свои моменты в начале второго тайма. Футбол за это наказывает», – сказал Поповицкий.

    • «Амкал» победил в серии пенальти.
    • Медийная команда сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.
    • Один из голов в серии пенальти забил основатель клуба Герман Эль Классико.

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    Источник: «РБ Спорт»

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