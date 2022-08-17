Игрок «Зоркого», оскорбивший «Амкал»: «Ничего против блогеров не имею. Эмоции»

Полузащитник «Зоркого» Сергей Поповицкий объяснил, почему оскорбил «Амкал» в первом тайме матча Кубка России.

«Ничего против блогеров не имею. Просто эмоции. Поздравил ребят с победой. Наверное, они заслужили ее больше.

Вряд ли мы думали, что дойдет до серии пенальти. Выходили играть на победу. Мы не реализовали свои моменты в начале второго тайма. Футбол за это наказывает», – сказал Поповицкий.