«Приехали блогеры ***». Игрок «Зоркого» оскорбил футболистов «Амкала» в первом тайме

Именно из-за того, что блогеры, не смогли их одолеть?) Хоть дети бы приехали - ваше дело обыгрывать соперника. Не нравится соперник - снимайтесь с турнира
Полузащитник «Зоркого» Сергей Поповицкий резко высказался об «Амкале» в первом тайме матча Кубка России.
Его фраза попала в прямой эфир телеканала «Матч ТВ». «Приехали, ***, блогеры ***», – сказал Поповицкий.
- «Амкал» в итоге победил в серии пенальти.
- «Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги
- Один из голов в серии пенальти забил основатель клуба Герман Эль Классико.