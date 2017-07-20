Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юран: «Будем постепенно вводить Алдонина в игру из-за травмы»

    Главный тренер красногорского клуба «Зоркий» Сергей Юран прокомментировал приход в команду полузащитника Евгения Алдонина, который в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ против московского «Арарата» вышел на замену на 83-й минуте.

    «У Евгения была микротравма, и мы с ним приняли решение, что будем постепенно вводить его в игровой процесс. Он настоящий профессионал и в ближайшее время станет лидером нашей команды. Алдонин, может быть, и ушел из большого футбола, но карьеру он еще точно не завершал.

    Очень сложно играть, когда на подготовку команды отводится месяц. Многие игроки нашей команды прибыли за десять дней, некоторые – за неделю. Несмотря на это, как минимум во втором тайме мы не уступали соперникам. Хотелось бы поблагодарить за поддержку болельщиков, я могу с уверенностью сказать, что в следующем матче они уйдут довольными со стадиона», – сказал Юран.

    Матч первого тура тура зоны «Центр» ПФЛ «Зоркий» – «Арарат» закончился со счетом 0:3. Голами отметились Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко, сделавший дубль.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11