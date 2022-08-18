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    Экс-директор «Чертаново» Ларин объяснил разгромное поражение команды в матче с 2DROTS

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал поражение команды от 2DROTS (0:3) в 1-м раунде Кубка России.

    «2DROTS — молодцы. Ребятам из «Чертаново» — не опускать руки. Ничего страшного не произошло! Никто не умер. Один матч может выиграть любая команда.

    В первом тайме «Чертаново» могло забить несколько голов. Им просто не повезло. Они не забили. Ну, а во втором тайме 2DROTS был уже другой командой.

    Да, я могу признать, что 2DROTS был лучше сегодня. Профессионалы не должны проигрывать блогерам? Этих блогеров еще нужно расшифровать. В медиакомандах сейчас много футболистов, которые играли на определенном уровне.

    Позор ли это? Это один матч. Все может быть. Такими словами я не буду разбрасываться», — сказал Ларин.

    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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