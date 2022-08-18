Основатель 2DROTS Бабенко: «Не ожидал, что в Кубке России будет так легко»

Создатель 2DROTS Евгений Бабенко прокомментировал победу над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

«Медиалига – это другие эмоции. То, что испытываешь здесь, переворачивает сознание. Спасибо Алаеву за то, что нас позвали и дали эту возможность. Думаю, что мы оправдали наше приглашение.

Что дальше? «Текстильщик». Следующий «Амкал», потом «Текстильщик». Не ожидал, что будет так легко. Горжусь парнями, потому что они сделали что-то невероятное. Мы играли против очень сильной команды. Сегодня за победу парням двойные премиальные», – сказал Бабенко.

Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.

Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».

2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России