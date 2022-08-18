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    Основатель 2DROTS Бабенко: «Не ожидал, что в Кубке России будет так легко»

    Создатель 2DROTS Евгений Бабенко прокомментировал победу над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

    «Медиалига – это другие эмоции. То, что испытываешь здесь, переворачивает сознание. Спасибо Алаеву за то, что нас позвали и дали эту возможность. Думаю, что мы оправдали наше приглашение.

    Что дальше? «Текстильщик». Следующий «Амкал», потом «Текстильщик». Не ожидал, что будет так легко. Горжусь парнями, потому что они сделали что-то невероятное. Мы играли против очень сильной команды. Сегодня за победу парням двойные премиальные», – сказал Бабенко.

    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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