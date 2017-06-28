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  • Давыдов: «Мог перейти из «Кубани» в «Зенит» и попасть в сборную»

Давыдов: «Мог перейти из «Кубани» в «Зенит» и попасть в сборную»

28 июня 2017, 22:00
4

Нападающий «Арарата» Сергей Давыдов рассказал, как мог оказаться в «Зените». Футболист отметил, что находился в расширенном списке на попадание в сборную России.

«Находился в расширенном списке у Адвоката, но в итоге не попал. Наверное, не разглядел меня. Ничего страшного. Надо терпеть, это жизнь.

Когда проводил удачный сезон в «Кубань», мной многие интересовались, в том числе и «Зенит». Но потом пошли все эти непонятные разговоры обо мне», – рассказал Давыдов.

Новый сезон футболист проведет в ПФЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия. Премьер-лига Зенит Арарат-Армения Давыдов Сергей
Комментарии (4)
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oyabun
1498677654
а это вообще Кто?
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кошмарик
1498678354
как говорится.. плыл,плыл и у берега обосрался.. теперь в "московском арарате"...
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xapaycm
1498679109
Хорошо играл, было время. Многие клубы им интересовались. С другой стороны, таких потенциальных талантов много было.
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серега кашин
1498680196
первый раз о нем слышу
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