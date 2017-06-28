Давыдов: «Мог перейти из «Кубани» в «Зенит» и попасть в сборную»

Нападающий «Арарата» Сергей Давыдов рассказал, как мог оказаться в «Зените». Футболист отметил, что находился в расширенном списке на попадание в сборную России.

«Находился в расширенном списке у Адвоката, но в итоге не попал. Наверное, не разглядел меня. Ничего страшного. Надо терпеть, это жизнь.

Когда проводил удачный сезон в «Кубань», мной многие интересовались, в том числе и «Зенит». Но потом пошли все эти непонятные разговоры обо мне», – рассказал Давыдов.

Новый сезон футболист проведет в ПФЛ.