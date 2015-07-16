КАМАЗ арендовал у «Рубина» Давыдова

Нападающий Сергей Давыдов, права на которого принадлежат казанскому футбольному клубу «Рубин», в настоящее время тренируется с клубом КАМАЗ из Набережных Челнов, но пока не заявлен за команду,



Давыдов в сезоне-2014/15 провел 7 матчей за московское «Торпедо», не забил ни одного гола.



«Давыдов тренируется с командой, его дальнейшее будущее в КАМАЗе зависит от его физического состояния. Пока он не заявлен за команду для участия в ФНЛ», – передает слова представителя пресс-службы клуба «Р-спорт».