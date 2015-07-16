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    КАМАЗ арендовал у «Рубина» Давыдова

    Нападающий Сергей Давыдов, права на которого принадлежат казанскому футбольному клубу «Рубин», в настоящее время тренируется с клубом КАМАЗ из Набережных Челнов, но пока не заявлен за команду,
    Давыдов в сезоне-2014/15 провел 7 матчей за московское «Торпедо», не забил ни одного гола.
    «Давыдов тренируется с командой, его дальнейшее будущее в КАМАЗе зависит от его физического состояния. Пока он не заявлен за команду для участия в ФНЛ», – передает слова представителя пресс-службы клуба «Р-спорт».
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    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2015 11:04
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    Комментарии (18)
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    caravanbashi
    1437035781
    Допрыгался, таким прости-господи добра никогда не желал, 2-й Женька Савин.
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    rubinovyi2
    1437036774
    Да,вообще,подарить надо было.
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    Майкл59ru
    1437036859
    Докатился До Камаза,дальше только Ока )
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    Витус Беринг
    1437038310
    Доигрался хрен на скрипке. Сильно музыку любил.
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    ПатриотЪ
    1437041026
    Давыдов стал водителем КАМАЗА.
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    Zayac_65
    1437044383
    Очередной мыльный пузырь...
    Ответить
    Это_же_Энфилд
    1437045803
    Удачи ему и КАМАЗу.
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    sir_Alex
    1437052582
    Круто, чё!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437083443
    круто
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    ologreds
    1694997603
    numo435825
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