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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - КАМАЗ
Волга - КАМАЗ: обзор матча 31 августа 2015
Волга
31.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
КАМАЗ
15'
М. Костюков
77'
Н. Замалиев
32'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - КАМАЗ
Замена
Р. Колев
️️️️
Д. Маляка
90'
+1
85'
Желтая карточка
А. Газданов
83'
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Давыдов
Желтая карточка
Н. Замалиев
77'
ГОЛ! 2:1!
Н. Замалиев
77'
76'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Килин
Замена
А. Шеляков
️️️️
М. Костюков
72'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Миносян
65'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
Н. Саталкин
58'
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Давыдов
15'
Желтая карточка
С. Лебамба
ГОЛ! 1:0!
М. Костюков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
КАМАЗ
16
Александр Агапов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
17
Сергей Волосян
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Антон Килин
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
12
Алексей Шеляков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
КАМАЗ
1
Максим Павлов
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
77
Прошин
6
Полянин
7
Миносян
15
Маляка
13
Замалиев
87
Саталкин
77
Костюков
32
Козлов
4-3-1-2
16
Агапов
27
Лебамба
17
Волосян
36
Грачев
88
Ганиев
4
Рухаиа
42
Кириллов
99
Акбашев
18
Килин
10
Давыдов
19
Гошоков
77
Костюков
12
Шеляков
12
Шеляков
77
Костюков
15
Маляка
15
Колев
15
Колев
15
Маляка
7
Миносян
10
Петров
10
Петров
7
Миносян
87
Саталкин
9
Лукьянов
9
Лукьянов
87
Саталкин
18
Килин
17
Газданов
17
Газданов
18
Килин
10
Давыдов
14
Барсов
14
Барсов
10
Давыдов
Остались в запасе
Волга
КАМАЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
1
Максим Павлов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Волга - КАМАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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