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    • Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова

    Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова

    Экс-защитник «Волги» Александр Белозeров рассказал, что послужило причиной изменений в жизни эпатажного экс-нападающего команды Алексея Сапогова.

    – Вы прилично поиграли в нижегородской «Волге». Чем там поражал Алексей Сапогов?

    – Такое ощущение, что у него немного двинулся шифер, когда он прочитал книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Может, слишком буквально воспринял то, что там было написано. Ударился в псевдодуховность и стал творить непонятные вещи. Причем первый год в Нижнем Леша выдал очень сильный. Это отличный форвард с двумя рабочими ногами. Но затем его что-то начало отвлекать от футбола. В итоге, вдохновившись книгой, похоже, сам стал монахом.

    • Алексей Сапогов провел за «Волгу» 22 матча в РПЛ и забил 8 голов. Он завершил карьеру футболиста в 2016 году.
    • Также форвард отметился одним забитым мячом за вторую сборную России.
    • По некоторой информации, сейчас 35-летний Сапогов служит монахом в Кемеровской области.

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    Источник: Sport24

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