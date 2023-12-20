Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова

Экс-защитник «Волги» Александр Белозeров рассказал, что послужило причиной изменений в жизни эпатажного экс-нападающего команды Алексея Сапогова.

– Вы прилично поиграли в нижегородской «Волге». Чем там поражал Алексей Сапогов?

– Такое ощущение, что у него немного двинулся шифер, когда он прочитал книгу Робина Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Может, слишком буквально воспринял то, что там было написано. Ударился в псевдодуховность и стал творить непонятные вещи. Причем первый год в Нижнем Леша выдал очень сильный. Это отличный форвард с двумя рабочими ногами. Но затем его что-то начало отвлекать от футбола. В итоге, вдохновившись книгой, похоже, сам стал монахом.