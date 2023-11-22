Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым

Руководитель медийного футбольного клуба «Почти Любители» Владислав Федюнин рассказал о переговорах с 35-летним нападающим Алексеем Сапоговым.

«Алексей Сапогов – экстраординарная личность, с которой мы находимся в диалоге. Мы хотим, чтобы футболист с таким интересным прошлым оказался в нашей команде. Ведь в этом уникальность медиафутбола, ибо где еще легенды прошлого могут играть вместе с блогерами и простыми молодыми парнями?

Команда начнет функционировать в большей степени с начала следующего года, а пока мы проводим закулисные проектные работы.

Будем рады, если команды Медиалиги приедут к нам в межсезонье, чтобы сыграть товарищеские матчи и сделать совместный контент. Мы открыты к диалогу!» – сказал Федюнин.