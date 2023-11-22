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    Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым

    Руководитель медийного футбольного клуба «Почти Любители» Владислав Федюнин рассказал о переговорах с 35-летним нападающим Алексеем Сапоговым.

    «Алексей Сапогов – экстраординарная личность, с которой мы находимся в диалоге. Мы хотим, чтобы футболист с таким интересным прошлым оказался в нашей команде. Ведь в этом уникальность медиафутбола, ибо где еще легенды прошлого могут играть вместе с блогерами и простыми молодыми парнями?

    Команда начнет функционировать в большей степени с начала следующего года, а пока мы проводим закулисные проектные работы.

    Будем рады, если команды Медиалиги приедут к нам в межсезонье, чтобы сыграть товарищеские матчи и сделать совместный контент. Мы открыты к диалогу!» – сказал Федюнин.

    • «Почти Любители» – медиафутбольная команда из Нижнего Новгорода, планирующая выступать в Медиалиге.
    • Последним профессиональным клубом, за который Сапогов играл в официальных матчах, был латвийский «Спартак» из Юрмалы. В нем он выступал в 2014 году.
    • Форвард наиболее известен по игре за нижегородскую «Волгу» в сезоне-2012/13. В 22 матчах РПЛ он забил 8 мячей.
    • Также на счету Сапогова 1 матч и 1 гол за вторую сборную России.

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    Источник: Sports.ru

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