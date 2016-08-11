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  • «Юниор»: «Постараемся помочь Сапогову вернуться в профессиональный футбол»

«Юниор»: «Постараемся помочь Сапогову вернуться в профессиональный футбол»

11 августа 2016, 01:53
3

Спортивный директор «Юниора» Илья Штеблов прокомментировал подписание бывшего нападающего «Волги» Алексея Сапогова.

– Контрактов в любительском футболе нет. На каких условиях договорились с Алексеем?

– Смогли достигнуть соглашения и без контракта. Мы понимаем, что Алексей – нетипичный футболист, но и наш клуб не совсем обычный. В российском футболе больше таких команд, как мы, нет.

– Что вы имеете в виду?

– Нашему клубу один год, три года – нашей сети школ. Все это время мы полностью существуем за счет сети детских футбольных школ по всей стране, в которых занимается 18 000 детей.

– Алексей же будет играть не бесплатно?

– Я бы не стал называть конкретных цифр, но условия у нас достаточно скромные. Для Алексея финансовые вопросы не играют вообще никакой роли.

– Как тогда удалось договориться?

– У нас есть четкая и понятная футбольная миссия, Алексей долго к нам присматривался, мы долго общались. Ему понравилась концепция нашего развития. Для Алексея финансовый вопрос вообще не важен, им движет желание вернуться в профессиональный футбол. Мы постараемся ему в этом помочь.

Источник: «Советский спорт»
Россия Сапогов Алексей
Комментарии (3)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1470872766
Дерзай, Леха! ЧМ уже близко!))
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Ден 781
1470884057
То что Сапогов нетепичный футболист, это очень мягко сказано
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sprint5
1470885422
давно пора
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