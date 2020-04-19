Бывший пресс-атташе «Анжи» Удальцов – о драке Сапогова и Асильдарова: «Все серьезно было. Алексею челюсть сломали, отвезли в больницу»

Александр Удальцов, бывший пресс-атташе «Анжи», рассказал о драке экс-форвардов команды Шамиля Асильдарова и Алексея Сапогова. Последнему сломали челюсть.

«У них давняя история с пенальти была — ещe со времeн «Волги». Должен был бить Асильдаров, а Сапогов взял мяч и ударил. Они из-за этого не ладили. Два дня на сборах сталкивались, сначала в гостинице потолкались, но там все рядом были, их растащили. А на следующий день в раздевалке подрались. Всe серьeзно было. Сапогову челюсть сломали, отвезли его в больницу в Турции, мы к нему командой потом ездили», – сказал Удальцов «Матч ТВ».