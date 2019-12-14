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    Бывший пресс-атташе «Анжи» Удальцов – о драке Сапогова и Асильдарова: «Все серьезно было. Алексею челюсть сломали, отвезли в больницу»

    Александр Удальцов, бывший пресс-атташе «Анжи», рассказал о драке экс-форвардов команды Шамиля Асильдарова и Алексея Сапогова. Последнему сломали челюсть.

    «У них давняя история с пенальти была — ещe со времeн «Волги». Должен был бить Асильдаров, а Сапогов взял мяч и ударил. Они из-за этого не ладили. Два дня на сборах сталкивались, сначала в гостинице потолкались, но там все рядом были, их растащили. А на следующий день в раздевалке подрались. Всe серьeзно было. Сапогову челюсть сломали, отвезли его в больницу в Турции, мы к нему командой потом ездили», – сказал Удальцов «Матч ТВ».

    • Сапогов сейчас работает в тренерском штабе «Тюмени».
    • Асильдаров работает в администрации «Анжи».
    • «Анжи» в текущем десятилетии выступал в Лиге Европы.

    Источник: «Матч ТВ»

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