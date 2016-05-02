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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Томь
Волга - Томь: обзор матча 02 мая 2016
Волга
02.05.2016, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
3 : 2
Завершен
Томь
34'
А. Саркисов
56'
К. Гарбуз
66'
К. Гарбуз
8'
А. Саная
43'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Томь
90'
+3
Желтая карточка
В. Чуперка
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Петров
90'
+2
89'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Баженов
88'
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
К. Маляров
️️️️
М. Костюков
81'
79'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Е. Башкиров
71'
Замена
В. Чуперка
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 3:2!
К. Гарбуз
66'
65'
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Пугин
64'
Желтая карточка
П. Тен
ГОЛ! 2:2!
К. Гарбуз
56'
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Саная
ГОЛ! 1:1!
А. Саркисов
34'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Саная
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Вавилин
25
Буйволов
15
Колев
77
Прошин
19
Гарбуз
6
Полянин
13
Замалиев
10
Петров
77
Костюков
32
Козлов
11
Саркисов
4-1-3-2
77
Чуваев
22
Тен
26
Бендзь
25
Йиранек
11
Темников
44
Башкиров
32
Баженов
10
Кузнецов
17
Пугин
72
Голышев
32
Саная
77
Костюков
7
Маляров
7
Маляров
77
Костюков
10
Петров
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Петров
32
Баженов
73
Шарипов
73
Шарипов
32
Баженов
44
Башкиров
32
Баляйкин
32
Баляйкин
44
Башкиров
72
Голышев
92
Чуперка
92
Чуперка
72
Голышев
17
Пугин
9
Погребняк
9
Погребняк
17
Пугин
Остались в запасе
Волга
Томь
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
1
Алексей Солосин
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Игорь Маслов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Волга - Томь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
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