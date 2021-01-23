Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет

Пресс-служба ФИФА сообщила о смерти ямайского футболиста Лутона Шелтона.

Бывший нападающий умер в пятницу, 22 января, в возрасте 35 лет.

Он болел боковым амиотрофическим склерозом – аналогичный диагноз был у экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, умершего в сентябре 2019 года.

Шелтон – лучший бомбардир в истории сборной Ямайки, забивший 35 голов в 75 матчах.

С 2013 по 2015 год он выступал за нижегородскую «Волгу».

Форвард завершил карьеру в 2017 году из-за серьезной травмы.