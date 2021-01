Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет

Пресс-служба ФИФА сообщила о смерти ямайского футболиста Лутона Шелтона.

Бывший нападающий умер в пятницу, 22 января, в возрасте 35 лет.

Он болел боковым амиотрофическим склерозом – аналогичный диагноз был у экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена, умершего в сентябре 2019 года.

FIFA and world football are in mourning today. Jamaica's all-time top scorer Luton Shelton has passed away. He was 35 years old. Rest in peace, Luton. pic.twitter.com/OLSpvilPOV