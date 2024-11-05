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  • Гершкович заявил о необходимости вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ

Гершкович заявил о необходимости вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ

5 ноября 2024, 19:45
4

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович считает, что налог на тренеров-иностранцев в РПЛ нужно вернуть.

«Все время говорю о том, что уровень иностранных тренеров в РПЛ оставляет желать лучшего. Я не против тренеров-легионеров, но против большинства из тех, кто сейчас работает в РПЛ. Чем они сильнее наших специалистов? Ничем. Послужной список этих тренеров ну никак не позволяет приглашать их сюда. Они у себя на родине-то толком не работают, а у нас – пожалуйста.

Сейчас в российском футболе засилье таких «специалистов», поэтому я уже давно поднимаю вопрос возвращения налога на иностранных тренеров. Мне кажется, это просто необходимо сделать – больше не будет ничем не оправданных приглашений. У нас уже в Первой лиге иностранцы работают – а наши-то где? Почему им не дать возможность осваивать свою профессию? Ну безобразие же! Надо с этим бороться.

Высока ли вероятность возвращения налога? Трудно сказать. Нужно как можно больше об этом говорить, публично ставить этот вопрос. Вспомните – когда этот налог ввели, резко сократилось количество неоправданных приглашений. Если позовут великого тренера, то сумма налога по сравнению с его гонораром будет копеечной. Самое главное, что налог на иностранных тренеров остановит нерадивых хозяев клубов РПЛ и ФНЛ, они перестанут приглашать некомпетентных тренеров», – сказал Гершкович.

  • Налог действовал в 2013-2015 годах.
  • Сейчас в РПЛ 6 иностранных тренеров.
  • Выше всех идет Марцел Личка с «Динамо» – 4-е место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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andrei-sarap-yandex
1730829133
мудила......
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gambler35
1730831649
Этот Председатель кого-нибудь тренировал в качестве главного?
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BoevStas1
1730832760
За то наши одни и те же,по кругу бегают)))
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Александр.Т.
1730835836
Давали и Юрану и Шалимову и Талалаеву,Рахимовичу которого не зогорами уволят, Евсееву не раз давали ну а толку? Мы все ждем когда Царь станет тренером вся надежда на него))
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