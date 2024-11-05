Гершкович заявил о необходимости вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович считает, что налог на тренеров-иностранцев в РПЛ нужно вернуть.

«Все время говорю о том, что уровень иностранных тренеров в РПЛ оставляет желать лучшего. Я не против тренеров-легионеров, но против большинства из тех, кто сейчас работает в РПЛ. Чем они сильнее наших специалистов? Ничем. Послужной список этих тренеров ну никак не позволяет приглашать их сюда. Они у себя на родине-то толком не работают, а у нас – пожалуйста.

Сейчас в российском футболе засилье таких «специалистов», поэтому я уже давно поднимаю вопрос возвращения налога на иностранных тренеров. Мне кажется, это просто необходимо сделать – больше не будет ничем не оправданных приглашений. У нас уже в Первой лиге иностранцы работают – а наши-то где? Почему им не дать возможность осваивать свою профессию? Ну безобразие же! Надо с этим бороться.

Высока ли вероятность возвращения налога? Трудно сказать. Нужно как можно больше об этом говорить, публично ставить этот вопрос. Вспомните – когда этот налог ввели, резко сократилось количество неоправданных приглашений. Если позовут великого тренера, то сумма налога по сравнению с его гонораром будет копеечной. Самое главное, что налог на иностранных тренеров остановит нерадивых хозяев клубов РПЛ и ФНЛ, они перестанут приглашать некомпетентных тренеров», – сказал Гершкович.

Налог действовал в 2013-2015 годах.

Сейчас в РПЛ 6 иностранных тренеров.

Выше всех идет Марцел Личка с «Динамо» – 4-е место.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов