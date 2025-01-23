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    Осинькин рассказал, что происходит в «Крыльях Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации в клубе.

    «Трудно мне в таком контексте рассуждать, кто нас сглазил и за что. Ну да, действительно, даже каких-то там судейских моментов вокруг нас было больше всего. Наверное, из четырех самых громких матчей последних лет три игры были с нами. И все три мы были, к сожалению, пострадавшей стороной.

    Я пытаюсь от этого отстраниться, но не понимать, не чувствовать ни я, ни футболисты, ни работники клуба не могут. Мы все живые люди, иначе мы бы каким-то другим видом деятельности занимались. Но что-то еще говорить совершенно смысла нет. Нам надо все сейчас сделать так, чтобы мы сконцентрировались максимально на футболе», – сказал Осинькин.

    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев осенью сообщил о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Foxitkuban
    1737610912
    Когда в старом моторе что-то постоянно скрипит и подтекает, иногда проще поменять весь мотор, чем пытаться раз за разом ремонтировать его изолентой.
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