Осинькин рассказал, что происходит в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации в клубе.

«Трудно мне в таком контексте рассуждать, кто нас сглазил и за что. Ну да, действительно, даже каких-то там судейских моментов вокруг нас было больше всего. Наверное, из четырех самых громких матчей последних лет три игры были с нами. И все три мы были, к сожалению, пострадавшей стороной.

Я пытаюсь от этого отстраниться, но не понимать, не чувствовать ни я, ни футболисты, ни работники клуба не могут. Мы все живые люди, иначе мы бы каким-то другим видом деятельности занимались. Но что-то еще говорить совершенно смысла нет. Нам надо все сейчас сделать так, чтобы мы сконцентрировались максимально на футболе», – сказал Осинькин.