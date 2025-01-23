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    • Стало известно, на что готов пойти Нигматуллин из-за суда с экс-женой

    Стало известно, на что готов пойти Нигматуллин из-за суда с экс-женой

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин хочет мирно завершить дело о разводе со своей экс-женой Еленой. Он готов оставить ей квартиру в Майами.

    «Развод – это всегда сложный этап. Он приносит боль, разочарование и много вопросов. Но каким бы тяжелым ни был разрыв, я сейчас убежден: разрушать отношения окончательно не стоит. Особенно когда у вас общие дети, которые со временем подарят внуков. После 27 лет совместной жизни, полной воспоминаний, достижений и радостей, найти силы на сохранение человеческого уважения – это не просто необходимость, это обязанность перед собой, друг другом и нашими детьми.

    Я готов повесить на гвоздь «топор войны». Мир, уважение и способность прийти к согласию – это шаг не только в сторону другого человека, но и в сторону внутреннего покоя. Мир начинается с уступок. Я готов идти на серьезные шаги ради мирного завершения этого пути, включая, например, оставление прекрасной квартиры в Майами бывшей супруге.

    Давайте расставаться по‑человечески. Без взаимных обид и войн. С уважением и с готовностью к компромиссам. Это не слабость, это сила. Сила жить дальше, сохраняя в себе достоинство.

    Ведь в итоге каждый из нас хочет одного – быть свободным, счастливым и спокойным. И если для этого нужен мир, я готов его предложить. Для семьи, для детей, для нас самих», – сообщил Нигматуллин.

    • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода.
    • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
    • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

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    Источник: телеграм-канал Руслана Нигматуллина

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    Комментарии (3)
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    Taps
    1737618733
    Вот твари. Патриоты, блин ...
    Ответить
    TIMOTHY
    1737621247
    Раньше нужно было думать и не доставать топор, хлюпик
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    Цугундeр
    1737622309
    И наушники свои диджеевские ей отдай.. Вместе с ушами.
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