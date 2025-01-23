Стало известно, на что готов пойти Нигматуллин из-за суда с экс-женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин хочет мирно завершить дело о разводе со своей экс-женой Еленой. Он готов оставить ей квартиру в Майами.

«Развод – это всегда сложный этап. Он приносит боль, разочарование и много вопросов. Но каким бы тяжелым ни был разрыв, я сейчас убежден: разрушать отношения окончательно не стоит. Особенно когда у вас общие дети, которые со временем подарят внуков. После 27 лет совместной жизни, полной воспоминаний, достижений и радостей, найти силы на сохранение человеческого уважения – это не просто необходимость, это обязанность перед собой, друг другом и нашими детьми.

Я готов повесить на гвоздь «топор войны». Мир, уважение и способность прийти к согласию – это шаг не только в сторону другого человека, но и в сторону внутреннего покоя. Мир начинается с уступок. Я готов идти на серьезные шаги ради мирного завершения этого пути, включая, например, оставление прекрасной квартиры в Майами бывшей супруге.

Давайте расставаться по‑человечески. Без взаимных обид и войн. С уважением и с готовностью к компромиссам. Это не слабость, это сила. Сила жить дальше, сохраняя в себе достоинство.

Ведь в итоге каждый из нас хочет одного – быть свободным, счастливым и спокойным. И если для этого нужен мир, я готов его предложить. Для семьи, для детей, для нас самих», – сообщил Нигматуллин.