Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о скором пополнении в семье.

– У меня два сына и я очень долго мечтал о дочери. Я это озвучил, но в то же время старался не нервировать свою супругу своими ожиданиями. И когда во время [гендер-пати] я увидел розовый салют, понял, что реально счастлив.

Самое интересное, что я-то уже год как дед. Получается, что моя дочка будет моложе моей внучки. Есть такие вот истории тоже.

– Класс или страшновато?

– Когда только мы поженились, я начал осознавать, что после свадьбы идeт отцовство. Моему старшему сыну 26 лет, младшему – 22. То есть это было очень давно, мне нужно было обновить инстинкт отцовства.

Да, сейчас обновлeн, уже загружен на 98%. Только вчера я собирал кроватку, до этого пеленальный столик. Соответственно, сейчас период такой интересный, который я даже и не предполагал, что такое бывает – гнездование. Все в доме меняем, даже диван в гостиной.

– Вы собираетесь присутствовать при родах?

– У меня раньше как было? Отправил жену в роддом, а сам на сборы. Соответственно, на сборах сижу, позвонили: «О, у вас сын родился». Класс!

Второй раз отправился с друзьями, с родственниками на ночную рыбалку и там ждeшь вестей. А сейчас партнeрские роды. Да, я к ним готовлюсь. Это, конечно, совершенно новый для меня опыт.

Смогу ли я именно вот в этот момент быть рядом? Ну, прямо до последнего держать за руку, да. А дальше, если в обморок не упаду, то планирую положить дочку на грудь.