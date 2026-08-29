Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о скором пополнении в семье.
– У меня два сына и я очень долго мечтал о дочери. Я это озвучил, но в то же время старался не нервировать свою супругу своими ожиданиями. И когда во время [гендер-пати] я увидел розовый салют, понял, что реально счастлив.
Самое интересное, что я-то уже год как дед. Получается, что моя дочка будет моложе моей внучки. Есть такие вот истории тоже.
– Класс или страшновато?
– Когда только мы поженились, я начал осознавать, что после свадьбы идeт отцовство. Моему старшему сыну 26 лет, младшему – 22. То есть это было очень давно, мне нужно было обновить инстинкт отцовства.
Да, сейчас обновлeн, уже загружен на 98%. Только вчера я собирал кроватку, до этого пеленальный столик. Соответственно, сейчас период такой интересный, который я даже и не предполагал, что такое бывает – гнездование. Все в доме меняем, даже диван в гостиной.
– Вы собираетесь присутствовать при родах?
– У меня раньше как было? Отправил жену в роддом, а сам на сборы. Соответственно, на сборах сижу, позвонили: «О, у вас сын родился». Класс!
Второй раз отправился с друзьями, с родственниками на ночную рыбалку и там ждeшь вестей. А сейчас партнeрские роды. Да, я к ним готовлюсь. Это, конечно, совершенно новый для меня опыт.
Смогу ли я именно вот в этот момент быть рядом? Ну, прямо до последнего держать за руку, да. А дальше, если в обморок не упаду, то планирую положить дочку на грудь.
- Нигматуллину в октябре исполнится 52 года.
- Его жена – 23-летняя Эвелина.
- Экс-голкипер закончил карьеру в 2009-м.