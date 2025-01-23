Ещенко упрекнул «Спартак» из-за ситуации с Селиховым

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на уход Александра Селихова из клуба.
«Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определeнная конкуренция. Он помогал в еврокубках.
Потом были травмы, пришeл Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга. Мне бы хотелось, чтобы их двоих оставили в клубе до конца их карьеры», – сказал Ещенко.
- «Спартак» расторг контракт с Селиховым.
- 30-летний вратарь выступал за клуб с сезона-2016/17.
- Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.