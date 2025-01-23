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    Ещенко упрекнул «Спартак» из-за ситуации с Селиховым

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на уход Александра Селихова из клуба.

    «Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определeнная конкуренция. Он помогал в еврокубках.

    Потом были травмы, пришeл Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга. Мне бы хотелось, чтобы их двоих оставили в клубе до конца их карьеры», – сказал Ещенко.

    • «Спартак» расторг контракт с Селиховым.
    • 30-летний вратарь выступал за клуб с сезона-2016/17.
    • Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:26
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    Комментарии (7)
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    Foxitkuban
    1737610708
    Не понимаю подобных заявлений. Человек (Селихов) устроился на работу, работал, потом появился другой, который выиграл конкуренцию за место. Работодатель и человек договорились расторгнуть контракт. Человек ушел. С какого, объясните мне, хрена, Спартак должен держать его "до конца карьеры"? Платить зарплату. С чего вдруг? Это всего лишь работа. Почему Спартак должен его содержать? За прошлые заслуги? Так он за них деньги получал! Это же футбольный клуб, а не благотворительный фонд!
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    БАЗАРА НЕТ
    1737611846
    В свинарнике не могут быть человеческие отношения
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    subbotaspartak
    1737611995
    30 лет не для скамейки, удачи?
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