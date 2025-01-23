Камоцци назвал игрока, которого «Спартаку» стоит подписать на место Угальде: «Очень талантливый футболист»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном уходе Манфреда Угальде из клуба.
Ранее сообщалось, что «Спартак» начал искать замену для форварда.
«Возможный уход Угальде? Это будет большая потеря для «Спартака». Не думаю, что в это трансферное окно Манфред покинет команду. Только если будет очень выгодное предложение.
Кем его заменить? В случае ухода Угальде «Спартак» может пригласить Пиняева. Это очень талантливый футболист», – сказал Камоцци.
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 15 млн евро.
- Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».
Источник: «РБ Спорт»