Камоцци назвал игрока, которого «Спартаку» стоит подписать на место Угальде: «Очень талантливый футболист»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном уходе Манфреда Угальде из клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал искать замену для форварда.

«Возможный уход Угальде? Это будет большая потеря для «Спартака». Не думаю, что в это трансферное окно Манфред покинет команду. Только если будет очень выгодное предложение.

Кем его заменить? В случае ухода Угальде «Спартак» может пригласить Пиняева. Это очень талантливый футболист», – сказал Камоцци.